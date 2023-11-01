Kondisi Wasting dan Stunting Belum Terlihat Pada Usia 6 Bulan, Ini Penjelasannya

Kondisi stunting baru akan terlihat pada usia 6 bulan. (Foto: Freepik.com)

STUNTING menjadi salah satu masalah kesehatan yang menjadi tugas berat masyarakat Indonesia. Kondisi ini tentu akan memengaruhi perkembangan anak yang berujung pada masa depan mereka di kemudian hari.

Dokter Spesialis Anak Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, Sp.A(K) mengatakan seorang anak belum akan mengalami kondisi wasting atau stunting pada usia enam bulan pertama kehidupan. Sebab pada masa itu, kebutuhan nutrisinya masih mudah dipenuhi dengan pemberian ASI.

"Akan tetapi, pada usia enam bulan saat anak mulai dikenalkan dengan MPASI, seringkali kenaikan berat badan dan tinggi badan seorang anak menjadi tidak optimal," kata dr. Rini.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah mengeluarkan edaran, bahwa makanan pendamping ASI (MPASI) yang baik diantaranya:

1. Diberikan pada waktu yang tepat, yaitu saat bayi berusia 6 bulan atau sebelum itu bila kebutuhan nutrisi sudah tidak dapat dipenuhi dengan ASI.

2. Jumlah yang cukup, yaitu mencukupi kebutuhan kalori, zat gizi makro dan mikro bayi.

3. Aman, yaitu proses pembuatannya higienis dan diberikan menggunakan tangan dan peralatan yang bersih.

4. Sesuai, baik teksturnya yang sesuai dengan kemampuan usia bayi, diberikan sesuai keinginan lapar dan kenyang bayi, serta diberikan dalam frekuensi yang benar.

"Baiknya sejak pemberian MPASI, ibu sudah mulai mengenalkan anak dengan beraneka ragam makanan dan rasa, karena akan mempengaruhi selera makan anak hingga dewasa nanti," katanya.

Dokter Rini menyebut, kandungan gizi MPASI yang baik harus mencukupi zat gizi makro dan mikro. Selain itu harus memiliki kandungan karbohidrat, lemak dan protein, terutama protein hewani yang tinggi zat besi.

Zat besi adalah salah satu elemen kunci dalam optimalisasi periode 1.000 HPK, termasuk untuk pencegahan stunting. Saat ini sebagai upaya untuk memudahkan dan memenuhi kebutuhan MPASI bayi, sudah banyak produk MPASI fortifikasi.

"MPASI fortifikasi adalah produk MPASI yang sudah diberikan penambahan nutrisi zat gizi makro dan mikro sesuai dengan rekomendasi dari CODEX milik FAO dan WHO," ujarnya.