HOME WOMEN HEALTH

Sering Minum Es Teh? Yuk Kenali Bahayanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |20:00 WIB
Sering Minum Es Teh? Yuk Kenali Bahayanya
Bahaya sering mengonsumsi es teh. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TEH menjadi salah satu minuman favorit banyak orang karena dinilai mempunyai efek yang menyegarkan. Alhasil es teh manis kerap dinilai sebagai solusi untuk meredakan dahaga.

Namun, tahukah Anda kalau minum es teh terlalu sering juga tidak baik untuk tubuh?

Menurut dr Nadia Alaydrus selaku Dokter Spesialis Kecantikan mengatakan meskipun teh memang dinilai mempunyai segudang manfaat, tetapi jika terlalu sering justru akan berdampak buruk terhadap kesehatan.

Hal itu dibuktikan dengan salah satu penelitian yang menunjukkan seseorang yang sering mengkonsumsi teh bisa menghambat setidaknya 60 Persen penyerapan zat besi dalam tubuh.

Bahaya konsumsi teh

“Ya kalau cuman sesekali sih gak apa-apa, tapi kalau terlalu sering yang nggak baik buat tubuh,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus, Rabu (1/11/2023).

Karena menurutnya, kebiasaan tersebut bisa membuat tubuh menjadi kekurangan zat besi dan menyebabkan anemia atau kurangnya sel darah merah. Untuk itu batas aman mengkonsumsi teh menurut Kemenkes adalah 750 mg/hari atau setara dengan lima cangkir teh berukuran 200 ml.

Tidak hanya itu, Kemenkes juga mengimbau masyarakat agar menghindari kebiasaan minum teh saat beberapa kondisi. Misalnya minum teh saat atau sesudah makan karena zat yang terkandung dalam makanan bisa diambil stimulan teh.

Telusuri berita women lainnya
