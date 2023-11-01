Idap Gula Darah Tinggi, Minum 7 Obat Herbal Ini Yuk

ORANG yang punya gula darah tinggi tidak boleh cuek saja. Saat gula darah tinggi, maka harus diturunkan kadar gula darahnya.

Apalagi gula darah tinggi berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sebab bisa menyebabkan penyakit prediabetes hingga diabetes.

Dilansir dari Healthshots.com berikut ini obat herbal yang bisa dicoba untuk menurunkan kadar gula darah,

1. Apel

Apel mampu menurunkan gula darah. Bahkan makan apel sebelum makan nasi bisa mengurangi gula darah setelah makan, dibandingkan dengan hanya makan nasi saja tanpa apel. Oleh karena itu sering-seringlah konsumsi apel.

2. Pare

Buah pare bagus untuk menurunkan gula darah. Biasanya pare dikonsumsi dengan dibikin sayur pare yang lezat. Namun memang pare bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil dan baik.

3. Ginseng

Tanaman oriental ini memiliki khasiat yang tinggi untuk menambah kekebalan tubuh yang tinggi dan juga anti diabetes. Ginseng mampu mengurangi tingkat penyerapan karbohidrat dalam tubuh dan merangsang produksi insulin oleh pankreas. Sehingga peningkatan insulin membantu gula darah masuk ke sel-sel tubuh sehingga bisa diubah menjadi energi.

4. Gurmar

Sejak dahulu kala, ramuan ini telah digunakan dalam pengobatan diabetes Ayurveda di India. Gurmar mengandung asam gimnemik, kandungan ini mampu menghalangi pengecap di lidah untuk merespons makanan manis. Hal ini membantu mengendalikan keinginan mengidam gula. Ramuan ini juga membantu menghilangkan kelebihan glukosa dari aliran darah.

5. Rosemary

Selain untuk menambahkan aroma sedap pada makanan seperti sup dan kari. Rosemary juga ternyata bermanfaat untuk menjaga kadar gula darah agar tetap rendah. Selain itu rosemary juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan mampu mengendalikan kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL) dalam tubuh.