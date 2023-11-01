Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Idap Gula Darah Tinggi, Minum 7 Obat Herbal Ini Yuk

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |04:30 WIB
Idap Gula Darah Tinggi, Minum 7 Obat Herbal Ini Yuk
Lidah buaya turunkan gula darah. (Foto: Pixabay)
A
A
A

ORANG yang punya gula darah tinggi tidak boleh cuek saja. Saat gula darah tinggi, maka harus diturunkan kadar gula darahnya.

Apalagi gula darah tinggi berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sebab bisa menyebabkan penyakit prediabetes hingga diabetes.

Dilansir dari Healthshots.com berikut ini obat herbal yang bisa dicoba untuk menurunkan kadar gula darah,

 apel

1. Apel

Apel mampu menurunkan gula darah. Bahkan makan apel sebelum makan nasi bisa mengurangi gula darah setelah makan, dibandingkan dengan hanya makan nasi saja tanpa apel. Oleh karena itu sering-seringlah konsumsi apel.

 BACA JUGA:

2. Pare

Buah pare bagus untuk menurunkan gula darah. Biasanya pare dikonsumsi dengan dibikin sayur pare yang lezat. Namun memang pare bisa menjaga kadar gula darah tetap stabil dan baik.

3. Ginseng

Tanaman oriental ini memiliki khasiat yang tinggi untuk menambah kekebalan tubuh yang tinggi dan juga anti diabetes. Ginseng mampu mengurangi tingkat penyerapan karbohidrat dalam tubuh dan merangsang produksi insulin oleh pankreas. Sehingga peningkatan insulin membantu gula darah masuk ke sel-sel tubuh sehingga bisa diubah menjadi energi.

4. Gurmar

Sejak dahulu kala, ramuan ini telah digunakan dalam pengobatan diabetes Ayurveda di India. Gurmar mengandung asam gimnemik, kandungan ini mampu menghalangi pengecap di lidah untuk merespons makanan manis. Hal ini membantu mengendalikan keinginan mengidam gula. Ramuan ini juga membantu menghilangkan kelebihan glukosa dari aliran darah.

 BACA JUGA:

5. Rosemary

Selain untuk menambahkan aroma sedap pada makanan seperti sup dan kari. Rosemary juga ternyata bermanfaat untuk menjaga kadar gula darah agar tetap rendah. Selain itu rosemary juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan mampu mengendalikan kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL) dalam tubuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/482/3182811//in_haler-Z4YH_large.jpg
Inhaler Thailand yang Diklaim Herbal Di-blacklist BPOM RI, Ternyata Tak Berizin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/298/3170156//cuka_apel-YLBR_large.jpg
5 Keajaiban Cuka Apel, Bisa Bunuh Bakteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/298/3167193//diabetes-YEzV_large.jpg
5 Camilan yang Baik untuk Penderita Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/483/3163570//kayu_manis-us87_large.jpg
Tambahkan Bumbu Dapur Ini ke Makanan untuk Turunkan Kolesterol hingga Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/481/3162268//diabetes-JoIM_large.jpg
Faktor-Faktor Berikut Ini Bisa Menyebabkan Diabetes, Loh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/481/3161852//gula-wPoB_large.jpg
Konsumsi Gula yang Lebih Sehat untuk Mencegah Diabetes di Usia Muda!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement