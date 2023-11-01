Pengidap Hipertensi, Ini 6 Makanan yang Baik bagi Kamu

ORANG yang punya hipertensi atau tekanan darah tinggi harus berhati-hati dalam memilih makanan. Jika tak hati-hati bisa bikin hipertensi makin parah.

Apalagi hipertensi bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan, yang membahayakan nyawa jika dibiarkan begitu saja.

Nah, berikut ini 6 makanan terbaik untuk penderita hipertensi, yang dilansir dari Healthline.

1. Wortel

Wortel mengandung senyawa fenolik tinggi, seperti asam klorogenat, p-coumaric, dan caffeic, yang membantu mengendurkan pembuluh darah dan mengurangi peradangan, yang dapat membantu menurunkan tingkat tekanan darah.

Meski wortel bisa dinikmati dengan cara dimasak atau dimakan mentah, memakannya mentah mungkin lebih bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi.

2. Biji labu

Meskipun ukurannya kecil, biji labu adalah sumber nutrisi terkonsentrasi yang penting untuk pengendalian tekanan darah, termasuk magnesium, kalium, dan arginin, asam amino yang dibutuhkan untuk produksi oksida nitrat, yang penting untuk relaksasi pembuluh darah dan penurunan tekanan darah. Minyak biji labu juga telah terbukti sebagai obat alami yang ampuh untuk tekanan darah tinggi.

3. Buah jeruk

Buah jeruk, termasuk anggur, jeruk, dan lemon, mungkin memiliki efek penurun tekanan darah yang kuat. Buah-buah tersebut sarat dengan vitamin, mineral, dan senyawa tumbuhan yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung dengan mengurangi faktor risiko penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi.

4. Berry

Buah berry merupakan sumber antioksidan yang melimpah, termasuk anthocyanin, yang merupakan pigmen yang memberi warna cerah pada buah beri.

Anthocyanin telah terbukti meningkatkan kadar oksida nitrat dalam darah, dan mengurangi produksi molekul pembatas pembuluh darah, yang dapat membantu mengurangi tingkat tekanan darah. Namun, diperlukan lebih banyak penelitian pada manusia untuk memastikan mekanisme potensial tersebut.

Blueberry, raspberry, chokeberry, cloudberry, dan stroberi hanyalah sebagian dari buah beri yang dikaitkan dengan efek penurun tekanan darah.