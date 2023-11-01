Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspadalah, Ini 3 Jenis Kanker yang Sering Menyerang Anak-Anak

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |15:19 WIB
Anak kanker. (Foto:BMI blog)
KANKER merupakan penyakit sdangat mematikan. Namun kanker tak hanya menyerang orang dewasa. Anak-anak juga bisa kena kanker.

Kanker yang menyerang anak-anak bukan karena gaya hidup atau faktor lingkungan. Kanker pada anak biasanya disebabkan perubahan DNA awal.

Dilansir dari laman Times of India, berikut ini jenis kanker atau tumor yang sering menyerang anak-anak,

1. Tumor Otak

Bentuk kanker kedua yang paling sering terlihat adalah tumor otak, terlihat pada lebih dari 20 persen kasus. Gejala dan tanda tumor otak bervariasi tergantung pada lokasi tumor berada, atau penyebaran cairan serebrospinal yang menyebabkan penyakit tersebut.

Sakit kepala tetap menjadi salah satu tanda infeksi yang paling khas. Beberapa anak juga menderita mual kronis yang terus-menerus, terutama di pagi hari, yang seharusnya menjadi tanda kekhawatiran lain yang harus diperhatikan orang tua.

2. Tumor

Wilm Tumor Wilm atau kanker ginjal adalah kanker lain yang biasa menyerang kepada anak-anak. Hal itu juga sesuatu yang diambil secara tidak biasa, dan tidak memiliki tanda-tanda yang spesifik.

Hal ini ditandai jila anak Anda mengeluarkan darah melalui urin atau tinja, maka segeralah periksa ke dokter untuk memastikan, apakah anak diserang tumor atau ada kelainan lainnya.

