23 Pasien Cacar Monyet di Jakarta Terinfeksi Akibat Hubungan Bebas, Ini 10 Cara Pencegahannya

KINI sebanyak 23 pasien cacar monyet di wilayah DKI Jakarta masih menjalani perawatan dan isolasi di Rumah Sakit (RS).

Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama mengatakan, hingga 31 Oktober 2023 jumlah kasus aktif di DKI Jakarta berjumlah 23 orang.

"Ada satu orang yang sempat positif pada Agustus 2022 tapi sudah sembuh. Jadi sampai kemarin ada 23 orang," ujar Ngabila.

Ia menjelaskan dari kasus positif aktif cacar monyet di Ibu Kota Jakarta, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.

"Kasus positif aktif ada 23 orang, positivity rate PCR 33 persen, semua bergejala ringan, semua tertular dari kontak seksual, semua laki-laki dengan rentang usia 25-50 tahun," ungkap Ngabila.

Lalu bagaimana cara mencegah penularan cacar monyet?

Dikutip dari Puskesmas Kuta Selatan, dilansir dari Cleveland Clinic, cara untuk mencegah penularan virus cacar monyet antara lain,

1. Vaksinasi

2. Hindari kontak dengan hewan yang terinfeksi (terutama hewan yang sakit atau mati)

3. Hindari kontak dengan tempat tidur dan bahan lain yang terkontaminasi virus

4. Masak dengan matang semua makanan yang mengandung daging atau bagian hewan

5. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir