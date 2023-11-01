Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada, Aktivitas ONS Bisa Picu Risiko Cacar Monyet!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |19:01 WIB
Waspada, Aktivitas ONS Bisa Picu Risiko Cacar Monyet!
Kasus cacar monyet merebak di Indonesia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KASUS cacar monyet sudah menyebar di luar Jakarta. Bandung, Jawa Barat kini menjadi kota yang melaporkan kasus tersebut.

Ya, satu pasien cacar monyet terkonfirmasi Dinas Kesehatan Bandung, Jawa Barat. Pasien tersebut berjenis kelamin laki-laki, usia 36 tahun.

Kejadian ini tentunya harus menjadi perhatian bersama bahwa cacar monyet sudah menyebar di luar Jakarta. Perilaku hidup sehat diperlukan untuk mencegah penyakit ini, termasuk tidak melakukan hubungan seksual dengan orang asing atau 'one night stand' (ONS).

Terlebih, menurut Ahli Kesehatan dr Dicky Budiman, perilaku ONS berisiko tinggi menjadi faktor risiko cacar monyet.

Cacar Monyet

"Iya benar, ONS itu berisiko menyebarkan cacar monyet," kata dr Dicky saat dihubungi MNC Portal, Rabu (1/11/2023).

Kenapa bisa begitu, karena cacar monyet sendiri dapat menyebar lewat sentuhan langsung. Jika pasangan ONS punya lesi cacar monyet, maka kemungkinan besar virusnya menyebar.

Lebih lanjut, ONS tidak hanya berisiko sebabkan cacar monyet, tapi juga penyakit menular seksual (PMS) hingga HIV.

"Ya, ONS itu juga berpotensi jadi penyebar PMS dan HIV," tutur dr Dicky.

Topik Artikel :
HIV Monkeypox Mpox Cacar Monyet
