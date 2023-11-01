Pentingnya Dukungan bagi Perokok untuk Bisa Stop Merokok

BANYAK perokok yang berjuang untuk bisa menghentikan kebiasaannya merokok. Namun untuk bisa benar-benar stop merokok bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu perlu dukungan moral dan ilmiah agar perokok bisa berhenti.

Dokter Spesialis Onkologi di Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Spanyol, Dr. Fernando Bueno mengatakan, ilmu pengetahuan dan kajian ilmiah harus dijadikan landasan utama dalam melakukan sosialisai produk tembakau alternatif kepada perokok dewasa. Apalagi tembakau alternatif seperti vape bisa jadi salah satu upaya membantu perokok benar-benar stop merokok.

Ini perlu dilakukan agar perokok mengetahui informasi yang akurat tentang pemanfaatan produk tersebut.

“Informasi mengenai produk tembakau alternatif harus didasarkan pada argumen ilmiah dan data klinis, tidak sekadar opini dan respons emosional. Pendekatan ini adalah salah satu cara mengedukasi perokok dewasa untuk mencapai kualitas kesehatan yang lebih baik,” jelas Dokter Fernando.

BACA JUGA:

Sementara itu, Peneliti Senior dari University of Patras dan School of Public Health-University of West Attica, Yunani, Profesor Konstantinos Farsalinos, menjelaskan, perlu ada sosialisasi manfaat dan profil risiko produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik (vape), produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin, harus berdasarkan kajian ilmiah, bukan berasal dari sentimen subjektif atau sikap antitembakau. Dengan begitu, perokok dewasa dapat memperoleh informasi yang komprehensif tentang produk tersebut.

“Produk tembakau alternatif menerapkan konsep pengurangan bahaya tembakau (tobacco harm reduction) sehingga memberikan peluang bagi perokok dewasa untuk beralih dari kebiasaan merokok dan memperbaiki kualitas hidupnya,” jelas Prof. Konstantinos.

Dikutip dari Antara, sebagai langkah awal, Prof. Konstantinos melanjutkan, para pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, lembaga, riset, dan ilmuwan, harus memiliki pandangan terbuka terhadap produk tembakau alternatif. Selanjutnya, dalam sosialisasi kepada publik, para pemangku kepentingan ini harus melakukan pendekatan berbasis bukti ilmiah terkait potensi produk tembakau alternatif dalam mengurangi risiko kesehatan.

BACA JUGA:

“Selain mencegah informasi keliru, sosialisasi produk tembakau alternatif dalam jangka panjang dapat mengatasi stigma, marginalisasi, kriminalisasi, kesenjangan, dan penindasan, sebagai upaya untuk melindungi kesehatan dan kebebasan dalam membuat pilihan pribadi,” ujarnya.

Prof. Konstantinos memahami berhenti merokok secara langsung sulit dilakukan oleh perokok dewasa. Meski demikian, produk tembakau alternatif dapat menjadi salah satu pilihan bagi perokok dewasa yang ingin mengurangi risiko dari kebiasaan merokok.