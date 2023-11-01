Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Apa Itu Penyakit Hepatitis A

Nida Akmalia Purnamasari , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |15:38 WIB
Mengenal Apa Itu Penyakit Hepatitis A
Hepatitis A. (Foto: Unsplash)
A
A
A

PENYAKIT Hepatitis A termasuk penyakit hepatitis yang paling ringan. Hepatitis A dapat menular dengan mudah dari satu tubuh ke tubuh lainnya.

Pada umumnya penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis A (HAV) yang ditularkan melalui beragam kondisi. Ketahui cara penularannya agar Anda lebih berhati-hati.

 kena hepatitis A

Dilansir oleh WHO (World Health Organization) Hepatitis A adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A (HAV).

Virus ini menular terutama, ketika orang yang tidak terinfeksi (dan tidak divaksinasi) mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi dengan kotoran orang yang terinfeksi Hepatitis A.

Penyakit ini erat kaitannya dengan air atau makanan yang tidak aman, sanitasi yang tidak memadai, kebersihan pribadi yang buruk, dan seks oral-anal.

Apa saja gejala Hepatitis A?

1. Mata dan kulit tampak berwarna kuning

2. Urin berwarna gelap

3. Tinja berwarna seperti tanah liat pucat

4. Demam

5. Mudah merasa lelah

6. Kehilangan Selera Makan

7. Mual

8. Muntah

9. Sakit perut dan diare

Gejala yang muncul umumnya akan dialami selama beberapa hari hingga kurang dari 3 bulan. Hanya sebagian kecil orang dengan Hepatitis A yang mengalami gejala hingga 6 bulan.

Telusuri berita women lainnya
