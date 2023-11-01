23 Pasien Cacar Monyet di Jakarta Terinfeksi Akibat Hubungan Bebas, Begini Pesan Dokter

SEBANYAK 23 pasien cacar monyet di wilayah DKI Jakarta masih menjalani perawatan dan isolasi di Rumah Sakit (RS).

Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama mengatakan, hingga 31 Oktober 2023 jumlah kasus aktif di DKI Jakarta berjumlah 23 orang.

"Ada satu orang yang sempat positif pada Agustus 2022 tapi sudah sembuh. Jadi sampai kemarin ada 23 orang," ujar Ngabila.

Ia menjelaskan dari kasus positif aktif cacar monyet di Ibu Kota Jakarta, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.

"Kasus positif aktif ada 23 orang, positivity rate PCR 33 persen, semua bergejala ringan, semua tertular dari kontak seksual, semua laki-laki dengan rentang usia 25-50 tahun," ungkap Ngabila.

Ia kemudian merinci jumlah kasus positif cacar monyet di Ibu Kota Jakarta yang seluruhnya sedang menjalani isolasi di rumah sakit.

Dokter Spesialis Gigi, drg. Aswar Sandi., MSc., DIC menjelaskan, Mpox sangat mudah menular kepada penderita yang terkontak langsung dengan korban. Gejala klinis yang paling umum terjadi adalah terjadi ruam pada bagian tubuhnya, tapi tidak menutup kemungkinan saat ini juga bisa terjadi pada rongga mulut.

“Ketika seseorang terserang gejala cacar monyet, maka gejala klinis yang paling umum pada penderita cacar monyet adalah ruam pada tubuhnya dan masalah pada rongga mulutnya,” ucap drg Aswar.

Menurutnya hal ini bisa terjadi di rongga mulut sekitar 70 Persen. Contoh lainnya dari pasien atau yang tertular cacar monyet adalah mengalami beberapa lesi di lidahnya, dan juga beberapa tampilan klinis yang terjadi di mulut, yang mana jika tidak dilakukan pencegahan bisa saja semakin menyebar.