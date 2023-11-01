Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemunculan Penyakit Paru-Paru Putih Heboh di Media Sosial, Begini Penjelasan Dokter

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |16:00 WIB
Kemunculan Penyakit Paru-Paru Putih Heboh di Media Sosial, Begini Penjelasan Dokter
Penyakit paru-paru putih. (Foto: Freepik.com)
SOSIAL media dihebohkan dengan penyakit bernama paru-paru putih yang dapat menimbulkan keparahan luar biasa pada penderitanya. Penyakit ini membuat paru-paru berubah menjadi putih secara keseluruhan. Lantas, apakah hal ini benar?

Banyak anak-anak di dataran Tiongkok yang menunjukkan gejala demam tinggi, batuk, dan bahkan gejala paru-paru putih. Mereka pun telah membanjiri beberapa rumah sakit dan menular kepada anggota keluarga lainnya.

Dokter Spesialis Paru, dr Erlina Burhan., M.Sc., Sp.P (K) menjelaskan kondisi itu dapat terjadi karena adanya infeksi paru-paru yang berasal dari bakteri atipikal (tidak khas) bernama mycoplasma. Biasanya terjadi pada seseorang dengan sistem imun yang rendah, orangtua dengan kondisi komorbid, dan kalangan anak-anak.

Penyakit paru-paru putih

“Apakah berbahaya? Biasanya tidak menimbulkan gejala yang parah,” kata dr Erlina, dikutip dalam akun X miliknya @erlinaburhan, Rabu (1/11/2023).

Menurutnya, gejalanya dapat berupa batuk, tetapi kalaupun batuk bisa sembuh secara natural. Meskipun mungkin masalah paling berat yang dirasakan adalah adanya gangguan sesak nafas, yang biasanya terjadi pada kondisi tertentu saja.

Sebagai bahan perbandingan, bakteri khas bisa menyebabkan batuk yang produktif, karena dahaknya bersifat kental, berwarna kekuningan atau bahkan kehijauan. Sedangkan untuk atipikal (tidak khas) seperti mycoplasma ini, harusnya pada kebanyakan kasus dahaknya bersifat encer, tidak berwarna, dan tidak menimbulkan sesak.

Halaman:
1 2
      
