Patah Tulang, Berapa Lama Butuh Waktu untuk Sembuh?

KADANG seseorang mengalami sebuah musibah yang tak diharapkan seperti jatuh dari sebuah tempat, hingga berakhir patah tulang. Memang saat mengalami patah tulang, butuh waktu yang cukup lumayan lama untuk sembuh, maka dibutuhkan kesabaran dalam menghadapinya.

Dikutip dari Siloam Hospitals, lama atau durasi proses penyembuhan patah tulang dapat berbeda-beda pada setiap individu, tergantung pada usia, kondisi kesehatan tubuh, asupan nutrisi, aliran darah ke tulang, tingkat keparahannya, serta jenis perawatan yang diterima.

Namun secara umum, proses penyembuhan patah tulang yang tergolong ringan biasanya dapat berlangsung selama 4–5 bulan.

Sementara itu, pada kasus patah tulang yang tergolong parah, dibutuhkan waktu selama kurang lebih 1 tahun hingga pulih sepenuhnya.

BACA JUGA:

Dalam proses penyembuhannya, tulang yang patah akan mengalami proses regenerasi yang terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Perdarahan dan Peradangan

Tahap perdarahan dan peradangan terjadi ketika tulang baru mengalami fraktur. Setelah berlangsung selama beberapa jam hingga hari, perdarahan tersebut akan mereda secara perlahan karena adanya proses pembekuan darah di area patah tulang.

Ketika peradangan, bagian tubuh yang mengalami patah tulang akan terlihat kemerahan, bengkak, dan terasa sangat nyeri. Hal ini dapat terjadi karena proses peradangan sendiri merupakan mekanisme penyembuhan alami yang dilakukan oleh tubuh.

Sebab tubuh akan mendapatkan sinyal dari otak untuk tidak menggerakkan atau menggunakan bagian tubuh yang mengalami peradangan sehingga dapat mempercepat proses pemulihan.

BACA JUGA:

2. Tahap Reparatif

Pada tahap reparatif dimulai sekitar satu minggu setelah mengalami patah tulang. Melalui tahap reparatif, darah yang beku akan diganti dengan jaringan fibrosa dan tulang rawan (kalus lunak).

Kalus lunak merupakan jaringan yang sebagian besar tersusun dari kolagen dan dibuat oleh sekelompok sel khusus yang disebut dengan kondroblas. Selanjutnya, kalus lunak tersebut mulai menyatukan bagian-bagian tulang yang patah.

Namun, perlu diketahui bahwa tulang yang sudah mulai menyatu ini masih belum cukup kuat untuk digunakan oleh tubuh sehingga penderita tidak boleh memberikan tekanan atau beban berlebih pada tulang tersebut.

Setelah kalus lunak terbentuk dan menyatukan tulang-tulang yang patah, maka berikutnya akan muncul sel osteoblas yang berfungsi untuk membentuk tulang keras. Sel tersebut akan mengisi rongga-rongga yang masih kosong serta menambahkan zat mineral ke dalam jaringan tulang yang baru.

Dalam beberapa minggu setelahnya, kalus lunak akan mulai diganti dengan kalus keras untuk memadatkan jaringan tulang. Proses ini biasanya berlangsung 2–6 minggu setelah terjadi patah tulang.