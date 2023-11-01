5 Wisata Pantai Terbaik di Jember, Kota Kelahiran Istri Mahfud MD yang Menakjubkan!

KOTA Jember merupakan titik tengah dari wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Tempat kelahiran Zaizatun Nihayati, istri calon wakil presiden Mahfud MD ini menyimpan berbagai objek wisata pantai yang menakjubkan.

Setelah Mahfud MD resmi maju Pilpres 2023 menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo, tentu masyarakat turut memperhatikan juga sosok istrinya bahkan kampung kelahiran; Jember. Masyarakat turut mencari apa destinasi wisata yang menarik di Kota Jember.

Mahfud MD yang merupakan pendekar hukum dan pembela wong cilik memang dikenal sebagai sosok yang berintegritas, professional, dan memiliki rekam jejak yang baik.

Ibu dari tiga anak tersebut merupakan seorang yang setia dan inspiratif sebagai seorang istri dari sosok yang kaliber di kancah perpolitikan Indonesia yaitu Mahfud MD. Dalam setiap langkah yang diambil oleh Mahfud, dirinya selalu setia berada disamping beliau.

Jember yang dahulu mungkin memang sudah dikenal dengan budaya dan festivalnya, akan semakin menanjak perhatiannya berkat keberadaan kota tersebut sebagai tempat kelahiran dari istri Mahfud MD.

Kembali lagi dengan pantai terbaik di Jember, pasca menanjaknya pencarian terkait kota kelahiran Zaizatun tersebut, banyak masyarakat yang ingin tahu apa pantai terbaik di Jember. Oleh karena itu, berikut daftarnya yang telah kami rangkum kepada para pembaca.

Daftar Pantai Terbaik di Jember, Kota Kelahiran Istri Mahfud MD

1. Pantai Watu Ulo

Pantai terbaik di Jember pertama bernama Pantai Watu Ulo di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, tidak hanya diminati oleh pengunjung pada siang hari tetapi juga pada malam hari karena juga cocok untuk berkemah.

Pantai Watu Ulo

Nama "Watu Ulo" berasal dari bahasa Jawa yang secara harfiah berarti "Batu Ular," menggambarkan bentuk pantai yang berbatu dan menyerupai ular. Pantai ini bukan hanya tempat bermain yang menarik, tetapi juga menawarkan pengalaman camping yang menarik bagi para pengunjung.

2. Panti Payangan

Pantai yang paling menarik dan unik adalah Pantai Payangan, yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Jember, pantai terbaik yang berada di kota kelahiran Istri Mahfud MD.

Pemandangan deburan ombak dari bukit tinggi membuatnya menjadi spot yang sering dipilih untuk mengambil foto instagramable, menjadikannya populer di berbagai media sosial.

3. Pantai Bandealit

Pantai yang menawarkan ketenangan dan keindahan alami yang memikat adalah Pantai Bandealit, terletak di kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri, Kecamatan Tempurejo, Jember, Jawa Timur.

Pantai terbaik ini tersembunyi dan jauh dari keramaian, cocok bagi mereka yang mencari ketenangan dan ingin beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk kota. Pemandangan yang memesona dan keberadaan pepohonan di sekitar pantai menambah daya tariknya.