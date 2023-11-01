Selain Tugu Pahlawan, Ini 8 Tempat Wisata Sejarah Hits di Surabaya

KOTA Surabaya menjadi saksi atas terjadinya peristiwa 10 November 1945. Di mana saat itu rakyat Indonesia bersikukuh untuk mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945.

Maka tidak heran jika kota Surabaya dijuluki sebagai kota Pahlawan. Penyematan julukan tersebut sebagai bentuk penghormatan atas terjadinya peristiwa tersebut.

Salah satu destinasi wisata sejarah yang paling terkenal di kota ini adalah Tugu Pahlawan. Dibangun untuk memperingati peristiwa Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana arek-arek Suroboyo berjuang melawan pasukan Sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia.

Monumen Tugu Pahlawan ini menjadi pusat perhatian setiap tanggal 10 November mengenang peristiwa pada tahun 1945 ketika banyak pahlawan yang gugur dalam perang kemerdekaan

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini 8 tempat wisata sejarah di Surabaya yang bisa Anda kunjungi, selain Tugu Pahlawan.

1. Monumen Jenderal Soedirman

Wisata sejarah lainnya di Surabaya adalah Monumen Jenderal Soedirman, berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Seperti diketahui, bahwa Jenderal Soedirman merupakan pahlawan besar Indonesia sekaligus panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia yang pertama.

Guna mengenang jasanya sekaligus memperingati Hari Pahlawan, Monumen Jenderal Soedirman didirikan pada 10 November 1970.

2. Jembatan Merah

Jembatan merah juga jadi salah satu wisata sejarah yang ada di Surabaya. Dulunya dibangun untuk menghubungkan Surabaya sebelah timur dengan wilayah sebelah barat.

Jembatan ini dibangun sebagai tempat pertahanan para pejuang saat peristiwa pertempuran pemuda Surabaya dengan pasukan Brigjen Mallaby. Kini lokasi tersebut bisa dilintasi sesuka hati, sekaligus mengenang sejarahnya.

3. Penjara Kalisosok

Lalu ada Penjara Kalisosok,tempat ini jadi saksi sejarah peristiwa 10 November 1945. Di mana dulunya merupakan lokasi penahanan tokoh-tokoh penting Indonesia seperti Soekarno, K.H Mas Mansyur, W.R. Soepratman, hingga HOS Tjokroaminoto.

Penjara Kalisosok dibangun pada masa Gubernur Jenderal Herman Williams Daendels, penjara yang berdiri pada tahun 1808, hingga kini masih dipertahankan hingga saat ini.

4. Jalan Gula dan Jalan Karet

Bagi Anda pemburu spot-spot foto vintage, kawasan Jalan Gula dan Jalan Karet Surabaya ini bisa menjadi salah satu rekomendasi, lho. Ketika berada di sini, Anda akan merasakan suasana kolonial yang cukup kental.

Sebagai pengetahuan, Jalan Gula dulunya merupakan pusat pabrik tembakau milik orang Belanda. Sementara di Jalan Karet, pada zaman penjajahan Belanda kawasan tersebut dikenal sebagai pusat perniagaan yang sibuk di Surabaya.

5. Gedung Cerutu

Selanjutnya adalah Gedung Cerutu, berlokasi di Jalan Rajawali Anda akan merasakan suasana zaman dulu ketika berkunjung ke bangunan tersebut.

Dinamakan Gedung Cerutu karena bangunan satu ini begitu unik, memiliki menara menyerupai cerutu rokok. Akan tetapi meskipun namanya demikian, gedung ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan rokok.