5 Desa Wisata di Bali Cocok Dijelajahi Bareng Bestie, Seru Bikin Auto Happy

BALI merupakan tujuan wisata seluruh orang, mulai dari anak-anak bahkan mereka yang sudah lansia, karena menyuguhkan pemandangan alam serta suasana teduh sehingga sangat cocok untuk liburan keuarga, seorang diri, atau bersama dengan sahabat.

Jika Anda telah memiliki rencana untuk berlibur ke Bali bersama dengan sahabat 5 desa wisata ini rasanya cocok jadi pertimbanganmu. Apa saja?

Berikut ulasannya.

Desa Guwang

Desa Guwang di Kecamayan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Desa ini tentunya sangat cocok bagi Anda yang memiliki jiwa petualang, cobalah untuk menyusuri sungai Beji atau yang kerap disebut dengan ‘hidden Canyon Beji Guwang’ yang ada di desa ini.

Tracknya cukup sulit dan pastiin jika Anda mengenakan outfit yang mendukung atau sesuai.

Desa Gitgit

Mampir ke desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng untuk menghabiskan waktu libur bersama dengan sahabat atau besti.

Jika sebelumnya merupakan desa yang membutuhkan jiwa petualangan, maka di Desa Gitgit bisa jadi tujuan untuk Anda yang membutuhkan ketenangan jiwa.

Pasalnya di sini ada air terjun Gitgit yang menyuguhkan hamparan pemandangan hijau, dengan segarnya air jatuh yang dijamin menyegarkan jiwa. Anda juga bisa lho mencoba beberapa atraksi seperti rappelling atau yang disebut sebagai canyoning dan climbing di desa ini.

Desa Wisata Carangsari

Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dikenal sebagai desa yang kental dengan sejarah Bali karena menjadi tanah kelahiran dari pahlawan Gusti Ngurah Rai.

Anda bisa melakukan berbagai aktivitas seru seperti arung jeram, tracking, dan berinteraksi dengan gajah di desa ini. Sangat seru bukan? Apalagi kalau perginya bersama dengan bestie.