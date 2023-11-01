5 Rekomendasi Tempat Relaksasi Melepas Stres di Jakarta, Segarkan Jiwa Raga

TEMPAT relaksasi di Jakarta bisa menjadi pilihan untuk melepas penat dari kesibukan dan hiruk pikuk Ibu Kota. Sedikitnya ada 5 tempat relaksasi yang bisa jadi tujuan alternatif jika Anda tidak memiliki waktu atau libur panjang untuk berlibur ke luar kota.

Penting untuk melakukan relaksasi sejenak, agar tubuh dan raga merasa lebih tenang dimana hal ini tentu akan sangat berpengaruh dengan produktivitas Anda di tempat kerja. Di mana saja tempatnya?

Berikut ini adalah 5 rekomendasi tempat relaksasi di Jakarta yang patut dicoba.

1. Rasakan Sensasi Berendam di Jacuzzi The Sultan Hotel Jakarta

Ambillah waktu libur dengan memesan ruang kamarmu sendiri di hotel yang dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan Jazucci mewah dengan pemandangan kota Jakarta dari atas ketinggian, yang salah satunya ada di The Sultan Hotel.

Hal ini tentunya dapat memanjakan pikiran dan tubuh Anda, tanpa ada distraksi dari lingkungan sekitar. Menariknya lagi, Jazucci ini juga berada di atap terbuka, yang membuat Anda bisa merasakan atmosfer lebih dekat dengan alam.

Lokasi dari The Sultan Hotel ini ada di Jl.Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Senayan.

2. Duduk Manis di Sauna Hotel Jambuluwuk Thamrin

Tempat relaksasi selanjutnya ada di Hotel Jambuluwuk Thamrin, dengan lokasi ideal di Jakarta. Selain fasilitas hotel yang baik, disediakan pula sauna atau ruang uap yang cocok digunakan setelah berolahraga.

Manjakan tubuh Anda untuk beberapa saat tanpa handphone dan lebih Memiliki manfaat yang baik untuk tubuh, jangan lewatkan fasilitas terbaik ruang uap dari hotel Jambuluwuk yang terletak di Jl. Riau, No.5 -7, Thamrin Jakarta Pusat.

3. Spa Day!

Martha Tilaar Salon and Day Spa. Berlokasikan di Jalam Green Villle No.8B, RW.14, Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk.

Rasalah relaksasi dengan berbaring dan dipijat mulai dari face treatment, hingga pemijatan di seluruh tubuh berupa rambut, tangan, hingga kaki. Lebih santainya lagi, suasana akan dibuat senyaman dan secocok mungkin agar Anda menjadi lebih rilek.

Lampu yang temaram dengan suara gemericik air, memberikan kesejukka di dalam batin.