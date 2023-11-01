Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Wisata Eksotis di Kintamani, Suguhkan Pemandangan Indah Tenangkan Jiwa

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:00 WIB
5 Tempat Wisata Eksotis di Kintamani, Suguhkan Pemandangan Indah Tenangkan Jiwa
View Gunung Batur, Kintamani, Bali (Foto: IG/@delviyenty)
A
A
A

KINTAMANI merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Tidak hanya terkenal dengan kopi Arabica khas Kintamani ada banyak tempat-tempat wisata yang sudah tentu akan membuat wisatawan terpukau hingga betah untuk berlama-lama di Kintamani.

Bukan sekadar tempat wisata umum, Berikut 5 pilihan tempat wisata eksotis yang ada di Kintamani;

Pura Ulun Danu Batur

Pura Ulun Danu Batur (Foto: IG/@puraulundanubatur)

1. Pura Ulun Danu Batur

Pura Ulun Danu Batur adalah kuil kuno dan suci yang terletak di tepi danau Batur. Kuil ini adalah salah satu situs suci paling penting di Bali dan menawarkan arsitektur yang menakjubkan serta nuansa spiritual yang kuat.

2. Gunung Batur

Gunung Batur adalah salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, dan mendaki ke puncaknya adalah pengalaman yang luar biasa.

Dari puncak Gunung Batur, Anda dapat menyaksikan bentang kaldera yang luas serta pemandangan alam yang hijau dan menakjubkan.

Gunung Batur

Gunung Batur (Foto: IG/@sigitsetiawan5787)

3. Danau Batur

Danau Batur adalah danau vulkanik yang indah terletak tepat di kaki Gunung Batur. Danau ini adalah salah satu danau terbesar di Bali dan sering digunakan untuk wisata air, seperti pelayaran dan aktivitas perikanan di mana salah satunya pengunjung dapat memancing di sini.

Danau Batur terletak di kecamatan Kintamani tepatnya di Desa Batur Kecamatan Kintamani, Bangli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement