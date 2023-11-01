5 Tempat Wisata Eksotis di Kintamani, Suguhkan Pemandangan Indah Tenangkan Jiwa

KINTAMANI merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Tidak hanya terkenal dengan kopi Arabica khas Kintamani ada banyak tempat-tempat wisata yang sudah tentu akan membuat wisatawan terpukau hingga betah untuk berlama-lama di Kintamani.

Bukan sekadar tempat wisata umum, Berikut 5 pilihan tempat wisata eksotis yang ada di Kintamani;

Pura Ulun Danu Batur (Foto: IG/@puraulundanubatur)

1. Pura Ulun Danu Batur

Pura Ulun Danu Batur adalah kuil kuno dan suci yang terletak di tepi danau Batur. Kuil ini adalah salah satu situs suci paling penting di Bali dan menawarkan arsitektur yang menakjubkan serta nuansa spiritual yang kuat.

2. Gunung Batur

Gunung Batur adalah salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, dan mendaki ke puncaknya adalah pengalaman yang luar biasa.

Dari puncak Gunung Batur, Anda dapat menyaksikan bentang kaldera yang luas serta pemandangan alam yang hijau dan menakjubkan.

Gunung Batur (Foto: IG/@sigitsetiawan5787)

3. Danau Batur

Danau Batur adalah danau vulkanik yang indah terletak tepat di kaki Gunung Batur. Danau ini adalah salah satu danau terbesar di Bali dan sering digunakan untuk wisata air, seperti pelayaran dan aktivitas perikanan di mana salah satunya pengunjung dapat memancing di sini.

Danau Batur terletak di kecamatan Kintamani tepatnya di Desa Batur Kecamatan Kintamani, Bangli.