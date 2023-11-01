Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Pangeran Samudro yang Makamnya di Gunung Kemukus Jadi Tempat Pesugihan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |22:50 WIB
Mengenal Pangeran Samudro yang Makamnya di Gunung Kemukus Jadi Tempat Pesugihan
Makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

MAKAM Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sering didatangi peziarah bahkan kerap dijadikan tempat ritual pesugihan berbalut praktik prostitusi. Siapa sebenarnya sosok Pangeran Samudro dan kenapa dimakamkan di Gunung Kemukus?

Gunung Kemukus yang tingginya sekitar 300 meter di atas permukaan laut (MDPL) menyimpan cerita legenda tentang Pangeran Samudro.

Melansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Sragen, Selasa (31/10/2023), diceritakan bahwa Pangeran Samudra merupakan putra dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit hasil hubungannya dengan selir bernama R.Ay. Ontrowulan. Pada masa itu, pengaruh agama Hindu di Majapahit semakin memudar seiring dengan perkembangan Kesultanan Demak Bintoro yang bercorak Islam.

Pangeran Samudra kemudian memutuskan untuk masuk Islam dan belajar bersama Sunan Kalijaga. Setelah beberapa tahun jadi muridnya, Sunan Kalijaga mengutus Pangeran Samudra untuk mengembara ke arah selatan menuju Gunung Lawu.

      
