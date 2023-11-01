Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Kepala Ular Kobra Lebih Lebar dari Badannya? Simak Penjelasannya

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:01 WIB
Kenapa Kepala Ular Kobra Lebih Lebar dari Badannya? Simak Penjelasannya
Ular kobra. (Foto: REUTERS)
A
A
A

ULAR kobra merupakan salah satu ular berbisa dari keluarga Elapidae yang hidup di Asia dan Afrika. Ular ini memiliki taring pendek dan berongga di bagian depan mulut yang digunakan untuk menyuntikkan racun.

Ular kobra memiliki kepala yang bentuknya melebar, dan ukurannya lebih besar dari tubuhnya. Ular kobra memiliki ciri khas yaitu dapat menegakkan kepala dan melebarkan tudungnya.

 BACA JUGA:

Melansir dari Sciencing, tudung kobra terdiri dari banyak tulang rusuk yang mampu memanjangkan kulit kendur di leher ke arah luar. Saat ular kobra menegakkan bagian depan tubuhnya dan meratakan lehernya, maka kulit di tulang rusuk akan naik dan melebar membentuk tudung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/406/3096743/melihat_bayi_bayi_satwa_langka_yang_lahir_di_bogor-lKWA_large.jpg
Melihat Bayi-Bayi Satwa Langka yang Lahir di Bogor, Singa hingga Owa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3020134/hiu_macan-8hiY_large.JPG
Hiu Macan Muntahkan Hewan Berduri Mirip Landak Bikin Kaget Ilmuwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013624/ternyata-ini-alasan-ular-king-kobra-punya-racun-paling-mematikan-di-dunia-O0iYsUeVzz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ular King Kobra Punya Racun Paling Mematikan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011841/bernyali-besar-benarkah-garangan-kebal-dengan-racun-ular-kobra-VDU1Iqri7G.JPG
Bernyali Besar, Benarkah Garangan Kebal dengan Racun Ular Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008920/mengenal-ular-kadut-sang-predator-air-yang-pemalu-zr4Yq40QNB.JPG
Mengenal Ular Kadut, Sang Predator Air yang Pemalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008140/lebih-ngeri-dari-piranha-ikan-mungil-ini-suka-masuk-ke-alat-vital-manusia-tSKGO2PKHp.JPG
Lebih Ngeri dari Piranha, Ikan Mungil Ini Suka Masuk ke Alat Vital Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement