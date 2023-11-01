Kenapa Kepala Ular Kobra Lebih Lebar dari Badannya? Simak Penjelasannya

ULAR kobra merupakan salah satu ular berbisa dari keluarga Elapidae yang hidup di Asia dan Afrika. Ular ini memiliki taring pendek dan berongga di bagian depan mulut yang digunakan untuk menyuntikkan racun.

Ular kobra memiliki kepala yang bentuknya melebar, dan ukurannya lebih besar dari tubuhnya. Ular kobra memiliki ciri khas yaitu dapat menegakkan kepala dan melebarkan tudungnya.

BACA JUGA:

Melansir dari Sciencing, tudung kobra terdiri dari banyak tulang rusuk yang mampu memanjangkan kulit kendur di leher ke arah luar. Saat ular kobra menegakkan bagian depan tubuhnya dan meratakan lehernya, maka kulit di tulang rusuk akan naik dan melebar membentuk tudung.