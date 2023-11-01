Aquabike Danau Toba Digelar 22-26 November, Dorong Pencapaian Target 1,4 Miliar Pergerakan Wisatawan

AQUABIKE Jetski World Championship atau Aquabike Danau Toba 2023 digelar di Danau Toba, Sumatera Utara, pada 22-26 November mendatang. Event tersebut diyakini bisa menggerakkan perekonomian masyarakat setempat dan mendorong tercapainya target 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa event olahraga bertaraf internasional seperti Aquabike Jetski World Championship dapat memberikan dampak ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Itu berkaca dari pelaksanaan ajang sebelumnya yakni F1 Powerboat yang membukukan keuntungan hingga Rp1,7 triliun terhadap perekonomian masyarakat sekitar Danau Toba.

