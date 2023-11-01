Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Aquabike Danau Toba Digelar 22-26 November, Dorong Pencapaian Target 1,4 Miliar Pergerakan Wisatawan

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |14:33 WIB
Aquabike Danau Toba Digelar 22-26 November, Dorong Pencapaian Target 1,4 Miliar Pergerakan Wisatawan
Menparekraf Sandiaga Uno saat konpers Aquabike Danau Toba 2023. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

AQUABIKE Jetski World Championship atau Aquabike Danau Toba 2023 digelar di Danau Toba, Sumatera Utara, pada 22-26 November mendatang. Event tersebut diyakini bisa menggerakkan perekonomian masyarakat setempat dan mendorong tercapainya target 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa event olahraga bertaraf internasional seperti Aquabike Jetski World Championship dapat memberikan dampak ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Itu berkaca dari pelaksanaan ajang sebelumnya yakni F1 Powerboat yang membukukan keuntungan hingga Rp1,7 triliun terhadap perekonomian masyarakat sekitar Danau Toba.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
