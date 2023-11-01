Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Egypt Air Kembali Buka Penerbangan Kairo-Jakarta, Sandiaga Berharap Perkuat Pariwisata

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |13:53 WIB
Egypt Air Kembali Buka Penerbangan Kairo-Jakarta, Sandiaga Berharap Perkuat Pariwisata
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, penerbangan langsung Egyptair dari Kairo ke Jakarta diharapkan mampu memperkuat kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air.

Sandiaga juga menjelaskan, menjelaskan setelah 7 tahun atau terakhir kali terbang pada tahun 2016, Egypt Air terbang kembali melayani rute Kairo-Jakarta-Kairo. Dengan frekuensi satu pekan dua kali.

Menurutnya, penerbangan kali ini full capacity 270 penumpang. Pihaknya berharap Egypt Air bisa terbang secara daily atau harian, serta nantinya mampu meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

