Sandiaga Paparkan Hasil Kunjungan ke Jepang, Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Jadi Prioritas

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan hasil dari kunjungan kerjanya ke Negeri Sakura, Jepang pada 27-29 Oktober 2023.

Dalam 'The Weekly Brief with Sandi Uno' di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin lalu mengatakan pada kunjungan kerjanya kali ini ada sejumlah acara yang dihadiri Sandiaga, di antaranya ASEAN-Japan Tourism Ministers Special Dialogue, Tourism Expo Japan 2023, dan beberapa pertemuan bilateral dengan berbagai pihak.

Lebih lanjut Sandiaga menjelaskan, ASEAN-Japan Tourism Ministers Special Dialogue merupakan salah satu rangkaian peringatan 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang.

Adapun yang menjadi pokok pembahasan yakni mempromosikan pengembangan pariwisata berkelanjutan serta mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara ASEAN dan Jepang.

Dalam intervensinya, Pemerintah Indonesia melalui Menparekraf menyampaikan pentingnya ASEAN Member States (AMS) dan Jepang dalam memposisikan pariwisata berkelanjutan sebagai agenda utama pembangunan sektor pariwisata dalam beberapa tahun ke depan.

(Foto: Kemenparekraf)

“Hasil pertemuan ini mendemonstrasikan komitmen ASEAN Member States, Jepang, dan organisasi Internasional dalam memprioritaskan pengembangan pariwisata berkelanjutan di tingkat nasional dan regional. Dan tentunya kita harus memastikan aspek overtourism yang perlu diantisipasi melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan,” kata Sandiaga, mengutip laman Kemenparekraf.

Kemudian, partisipasi Indonesia pada Tourism Expo Japan 2023 dengan mendirikan paviliun Indonesia yang menghadirkan 15 industri pariwisata lokal mulai dari akomodasi, transportasi, travel agent/operator, hingga DMO (Destinasi Manajemen Organisasi).

“Dan untuk pertama kalinya, paviliun Indonesia bekerja sama dengan salah satu produk IP Character Indonesia, yaitu Oramon untuk mempromosikan destinasi pariwisata Labuan Bajo,” ujarnya.

Selain promosi pariwisata, paviliun Indonesia juga turut mempromosikan produk ekonomi kreatif seperti kopi Indonesia (kopi Toraja, Sumba, dan Gayo) melalui salah satu perusahaan kopi Indonesia yang berada di Hiroshima, Jepang yakni Ama Coffee, serta musik etnik Indonesia, melalui penampilan musisi Indonesia terkemuka, Balawan, pada panggung utama TEJ 2023, yang didukung oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Osaka dan Atlas Beach Club.