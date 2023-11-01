5 Restoran Pasta di Jakarta Harga Ramah Kantong, Pokoknya Enak Bikin Nagih!

PASTA merupakan salah satu hidangan western yang populer di Indonesia. Kuliner Italia yang sangat mudah ditemukan di Jakarta dengan harga terjangkau. Tak hanya lezat, pasta juga memiliki beragam varian dengan tampilan yang menggugah selera .

Berikut Okezone rangkumkan 5 rekomendasi tempat makan pasta di Jakarta dengan harga ramah kantong;

1. Warung Pasta, Kemang

Warung Pasta merupakan salah satu tempat makan populer khususnya di kalangan anak muda. Tempat makan ini menyediakan beragam sajian pasta dengan cita rasa Asia.

Warung Pasta menyediakan beragam menu seperti Mushroom Kiss, Spicy Hot, Cheesy Freezy, Pad Thai Pasta, Sweety Pow, Baby Beef, Spicy Chicken Ramen, Meat Lover, dan Creamy Meat.

(Foto: dok. pribadi/Pedro Papakilo)

Jika Anda tertarik untuk mencicipi pasta ini, bisa langsung datang ke Jalan Kemang Raya No. 81, Kemang, Jakarta Selatan.

Tempat ini buka setiap hari mulai pukul 12.00-21.00 WIB. Harga satu porsi pasta di tempat ini dibanderol seharga mulai Rp19 ribuan aja kok.

2. Chiz n Chic

Restoran yang satu ini sangat populer di kalangan pelajar dan mahasiswa. Chiz n chic menawarkan berbagai menu yang lezat dengan porsi yang banyak.

Restoran ini menawarkan varian menu pasta seperti Spaghetti Bolognese, Spaghetti Aglio Olio, Spaghetti Ayam Pedas, dan Spaghetti Chic Blackpepper. Chiz n Chic berlokasi di Jalan U No. 33, Palmerah, Jakarta Barat. Harga satu porsi pasta dibanderol Rp30 ribuan.

(Foto: dok. pribadi/Erik Ferdiyanto)

3. Pasta Kangen

Pasta Kangen mengusung konsep restoran sekaligus tempat nongkrong. Tempat ini menawarkan beragam menu pasta seperti Spaghetti Aglio Olio, Spaghetti Bolognese, Fettuccine Kampung, Fettucine Carbonara, Penne Zitti Bini Orang, dan Fettucini Pacar Bule.

Selain pasta, tempat ini juga menawarkan menu unik yaitu Nasi Tanggal Tua, yang berisi nasi putih, tahu, tempe, dan salad.

Pasta Kangen berlokasi di Jalan Salemba Tengah No. 39 CC, Senen, Jakarta Pusat. Harga seporsi pasta di tempat ini dibanderol Rp20 ribuan.