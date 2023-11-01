3 Kuliner Halal di Bali, Provinsi yang Dikunjungi Calon Presiden Ganjar Pranowo

CALON Presiden Ganjar Pranowo diketahui saat ini sedang mengunjungi Pulau Dewata Bali yang ternyata juga memiliki beragam kuliner halal.

Selama ini, Bali telah terkenal dengan kekayaan cita rasa dan ragam kuliner yang menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang datang ke pulau tersebut. Namun, selain keindahan alamnya dan budayanya yang unik, Bali juga menyimpan kekayaan kuliner yang patut dicicipi.

Pulau yang disambangi oleh Calon Presiden Ganjar Pranowo ini tidak hanya menawarkan panorama alam yang memesona dan budaya yang khas, namun juga memperkenalkan kelezatan kuliner halal yang patut dijajal.

Berikut ini adalah beberapa kuliner Halal di Bali yang harus kamu cicipi, ketika berkunjung ke Pulau Para Dewa ini.

3 Kuliner Halal di Bali:

1. Ayam Betutu

Ayam Betutu adalah hidangan khas Bali yang umumnya masuk kepada kuliner halal di Bali. Masakan ini menawarkan rasa pedas yang khas dan aroma yang menggugah selera. Proses pembuatan ayam betutu ini memang memakan waktu, tetapi hasilnya sangat lezat.

Ayam yang sudah dibumbui dengan bumbu betutu dibungkus dengan daun pinang atau daun pisang untuk memberikan aroma yang khas. Kemudian, ayam ini dibakar dengan menggunakan sekam dalam waktu yang cukup lama agar bumbunya meresap sempurna.

Ayam betutu

Dulu, ayam betutu biasanya hanya disajikan dalam acara keagamaan. Namun, saat ini, kamu bisa menemukan hidangan ini di berbagai restoran atau warung makan di Bali.

Makanan ini adalah salah satu makanan wajib kamu coba di pulau yang dikunjungi Calon Presiden Ganjar Pranowo ini. Rasanya yang gurih, pedas, dan beraroma pasti akan memanjakan lidah Anda.

Buat kamu yang mencari kuliner halal di Bali menu ayam betutu ini bisa menjadi salah satu pilihan kamu.

2. Bebek Bengil

Bebek bengil adalah hidangan lain yang tidak boleh dilewatkan ketika berada di Bali. Meskipun namanya berarti "kotor" dalam bahasa Bali, itu hanyalah istilah yang menggambarkan warna cokelat yang diperoleh oleh bebek tersebut.

Warna cokelat ini berasal dari proses marinasi yang panjang dan penuh bumbu. Meskipun membutuhkan waktu berjam-jam untuk meresapkan bumbu, hasilnya membuat bebek bengil memiliki rasa yang gurih dan lezat hingga ke tulangnya.

Bebek bengil

Bebek bengil adalah hidangan bebek yang digoreng hingga kulitnya menjadi renyah dan diberi bumbu khusus yang membuatnya sangat lezat. Ini adalah hidangan yang populer di pulau yang dikunjungi Ganjar Pranowo ini dan banyak restoran di pulau Bali menyajikan bebek bengil.

Jadi, kala kamu penggemar hidangan bebek dan ingin mencari kuliner Halal di Bali, pastikan kamu untuk mencoba bebek yang satu ini.