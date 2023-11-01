Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menguak Sejarah Ombus-Ombus, Makanan Khas Batak yang Legit

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |21:02 WIB
Menguak Sejarah Ombus-Ombus, Makanan Khas Batak yang Legit
Ombus-ombus makanan khas Batak. (Foto: Cookpad.com)
OMBUS-ombus merupakan makanan khas Batak dari Siborongborong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kue ini terbuat dari tepung beras yang diberi parutan kelapa dan gula merah di tengahnya, lalu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus. Rasanya legit, teksturnya lembut, dan sedikit gurih.

Dahulu, ombus-ombus ini dibuat sebagai ucapan syukur atas hasil panen padi. Seiring berjalannya waktu kue ini disajikan dalam upacara adat Batak seperti Ombus-ombus menjadi hidangan wajib di setiap acara masyarakat Batak mulai dari arisan, syukuran, kelahiran, pernikahan, hingga upacara kematian.

Melansir dari Journal of Research in Humanities and Social “Ombus-Ombus: Traditional Food From Batak”, ombus-ombus pertama kali dibuat oleh Musik Sihombing pada tahun 1940.

Saat itu, pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara meningkat karena adanya aktivitas perdagangan.

