Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Fakta Menarik Bulletproof Coffe, Bisa Menambah Energi

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |23:15 WIB
Fakta Menarik Bulletproof Coffe, Bisa Menambah Energi
Fakta menarik bulletproof coffee. (Foto: Freepik)
A
A
A

BERBAGAI racikan kopi kini sudah banyak ditawarkan. Mulai dari kopi hitam tanpa gula, kopi dengan cream atau bahkan dicampur dengan gula aren.

Selain campuran tersebut, kini ada lagi lho campuran kopi yang unik tapi memiliki manfaat lebih, yakni bulletproof coffe.

Kopi dengan campuran mentega ini dianggap menyehatkan tubuh. Selain itu, ada juga klaim kopi ini bisa membantu menurunkan berat badan.

Bulletproof coffee pertama kali ditemukan oleh pengusaha bernama Dave Asprey. Minuman ini merupakan modifikasi kopi berkafein yang dicampur mentega. Kopi yang digunakan berasal dari biji kopi hitam yang sudah hilang kandungan mikotoksinnya. Mikotoksin biasanya terbentuk saat proses fermentasi.

Melansir berbagai sumber, Rabu (1/11/2023), berikut fakta menarik bulletproof coffee.

1. Bulletproof Coffee Menambah Energi

David Asprey mengungkapkan jika ide kopi khusus diet ini muncul saat dia melakukan perjalanan ke Tibet pada 2004. Saat itu, tubuhnya merasa letih karena berada di ketinggian.

Dia lantas membuat teh yang dicampur mentega khas Tibet. Nyatanya, minuman ini berhasil membuat staminanya pulih kembali. Dari sana dia mulai meracik kopi dengan formula yang sama, karena dia percaya bahwa campuran mentega di dalam kopi bisa meningkatkan energi.

Menurut pandangan beberapa ahli kesehatan, memang Bulletproof Coffee bisa membantu menekan nafsu makan dan meningkatkan metabolisme. Kopi ini juga mendorong tubuh untuk mengubah lemak menjadi energi.

Kopi

2. Kaya Vitamin

Racikan Bulletproof Coffee memiliki sejumlah manfaat untuk tubuh. Misalnya MCT pada minyak kelapa yang berguna untuk memberikan energi sederhana ke sel otak, melalui proses organ hati yang mengonversi MCT menjadi ketone. Sehingga membuat pikiran lebih fokus dan fungsi kognitif meningkat.

Sementara menuru ahli gizi Khyati Rupani, ia menekankan bahwa Bulletproof Coffee ini sehat jika diminum sesuai aturan. Karena minuman ini menyumbang sejumlah kecil vitamin A, D, E dan K untuk tubuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162111/kopi-9nb7_large.jpg
Riset: Minum Kopi Setiap Hari Bisa Tingkatkan Kesehatan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/298/3075670/kopi-Wn8J_large.jpg
Coach Barista Ungkap Rahasia Cara Membuat Kopi Rumahan yang Nikmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/298/3075525/petani_kopi-vlyC_large.jpg
Tantangan Petani Kopi di Pangalengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/298/3072085/kopi-3pQ6_large.jpg
Viral Netizen Ungkap Kopi Americano Cocok untuk Diet, Begini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/298/3070091/kopi-yc01_large.jpg
Begini Tips Menyimpan Kopi agar Tak Merusak Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/298/2986367/4-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-biji-kopi-angin-salah-satunya-NhngqGRvUE.jpg
4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Biji Kopi, Angin Salah Satunya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement