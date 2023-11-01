Fakta Menarik Bulletproof Coffe, Bisa Menambah Energi

BERBAGAI racikan kopi kini sudah banyak ditawarkan. Mulai dari kopi hitam tanpa gula, kopi dengan cream atau bahkan dicampur dengan gula aren.

Selain campuran tersebut, kini ada lagi lho campuran kopi yang unik tapi memiliki manfaat lebih, yakni bulletproof coffe.

Kopi dengan campuran mentega ini dianggap menyehatkan tubuh. Selain itu, ada juga klaim kopi ini bisa membantu menurunkan berat badan.

Bulletproof coffee pertama kali ditemukan oleh pengusaha bernama Dave Asprey. Minuman ini merupakan modifikasi kopi berkafein yang dicampur mentega. Kopi yang digunakan berasal dari biji kopi hitam yang sudah hilang kandungan mikotoksinnya. Mikotoksin biasanya terbentuk saat proses fermentasi.

Melansir berbagai sumber, Rabu (1/11/2023), berikut fakta menarik bulletproof coffee.

1. Bulletproof Coffee Menambah Energi

David Asprey mengungkapkan jika ide kopi khusus diet ini muncul saat dia melakukan perjalanan ke Tibet pada 2004. Saat itu, tubuhnya merasa letih karena berada di ketinggian.

Dia lantas membuat teh yang dicampur mentega khas Tibet. Nyatanya, minuman ini berhasil membuat staminanya pulih kembali. Dari sana dia mulai meracik kopi dengan formula yang sama, karena dia percaya bahwa campuran mentega di dalam kopi bisa meningkatkan energi.

Menurut pandangan beberapa ahli kesehatan, memang Bulletproof Coffee bisa membantu menekan nafsu makan dan meningkatkan metabolisme. Kopi ini juga mendorong tubuh untuk mengubah lemak menjadi energi.

2. Kaya Vitamin

Racikan Bulletproof Coffee memiliki sejumlah manfaat untuk tubuh. Misalnya MCT pada minyak kelapa yang berguna untuk memberikan energi sederhana ke sel otak, melalui proses organ hati yang mengonversi MCT menjadi ketone. Sehingga membuat pikiran lebih fokus dan fungsi kognitif meningkat.

Sementara menuru ahli gizi Khyati Rupani, ia menekankan bahwa Bulletproof Coffee ini sehat jika diminum sesuai aturan. Karena minuman ini menyumbang sejumlah kecil vitamin A, D, E dan K untuk tubuh.