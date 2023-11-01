Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cara Menggunakan Slow Cooker Paling Mudah, Cocok untuk Memasak MPASI

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |18:56 WIB
Cara Menggunakan Slow Cooker Paling Mudah, Cocok untuk Memasak MPASI
Promo AladinMall.
A
A
A

Cara menggunakan slow cooker tidak sulit. Untuk memasak maupun menghangatkan makanan, Anda hanya perlu mengatur waktu dan suhu saat akan menggunakan slow cooker.

Slow cooker cocok untuk menyajikan makanan yang membutuhkan proses memasak yang panjang. Hal ini dapat membantu para ibu rumah tangga untuk dapat mengerjakan banyak kegiatan di dapur.

Selain itu, slow cooker juga memiliki beberapa kelebihan lain yang membuatnya menjadi pilihan yang populer di kalangan pengguna. Alat ini memiliki efisiensi energi yang tinggi serta kebutuhan daya rendah karena hanya menggunakan panas rendah selama proses memasak. Anda tidak perlu takut menggunakan cooker ini akan membuat tagihan listrik meningkat.

Lantas, bagaimana cara menggunakan slow cooker, baik itu memasak maupun memanaskan makanan?

Cara Menggunakan Slow Cooker

