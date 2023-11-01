Resep Martabak Tahu Pedas, Cocok untuk Jadi Camilan Bareng Teman

KITA mengenal martabak sebagai makanan yang terdiri dari adonan crepes goreng, ada yang berisikan telor ataupun diberi toping manis seperti keju ataupun meses. Tapi, ternyata martabak juga bisa diisi dengan toping lainnya loh, salah satunya tahu.

Nah, berikut resep tahu pedas ala Chef Devina Hermawan yang mungkin bisa jadi ide camilan ketika sedang berkumpul bersama dengan keluarga atau teman. Menggunakan tahu sebagai bahan utamanya, proses mengolahnya tidak sulit dan sangat praktis.

Dimasak sendiri di rumah, menu tahu ini tentu sangat higienis dan lebih menyehatkan karena menggunakan bahan-bahan yang segar. Penasaran apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Catat penjelasannya di bawah ini.

Bahan:

370 gr tahu putih

½ sdt garam

½ sdt kaldu ayam bubuk