HOME WOMEN FOOD

5 Tempat Makan Bakso Enak di Bandung, Banyak yang Sudah Melegenda Loh

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |15:08 WIB
5 Tempat Makan Bakso Enak di Bandung, Banyak yang Sudah Melegenda Loh
Bakso. (Foto: eatwhattonight)
A
A
A

SELAIN dikenal sebagai tempat wisata, Bandung juga menyajikan beberapa tempat kuliner yang memanjakan lidah loh. Anda akan selalu menemukan makanan atau jajanan baru yang selalu mengguggah untuk dicoba.

Tapi bukan cuma jajanan baru, banyak jajanan yang sudah melegenda loh karena rasanya yang enak, salah satunya adalah bakso. Nah, jika Anda tengah jalan-jalan ke Bandung, coba deh 5 tempat makan bakso ini.

1. Bakso Akung

Bakso Akung adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi bagi pecinta bakso di Bandung. Terletak di Jl. Lodaya No.123, Burangrang, kecamatan Lengkong, Bandung. Bakso ini tak hanya enak tapi juga legendaris lho.

Cukup unik pilihan dalam satu mangkok bakso di tempat ini benar-benar berbeda dengan isian yang kita jumpai dari pedagang bakso pada umumnya, karena ada ceker ayam hingga siomay. Jangan kaget kalau memesan bakso Akung dengan harga yang tergolong mahal, Rp60.000 sedangkan untuk rasa bisa dicoba sendiri.

2. Bakso Malang Karapitan

Bakso Malang Karapitan merupakan tempat lain yang tidak boleh Anda lewatkan. Terletak di Cihampelas Walk, Lantai 1, Skywalk, Jl. Cihampelas. Bakso ini juga tak kalah legendarisnya dengan bakso Akung, karena telah ada sejak 1997. Ada berbagai menu bakso yang dihidangkn di tempat ini mulai dari yang berkuah hingga yang kering.

Halaman:
1 2
      
