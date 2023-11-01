Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jelajahi Kelezatan Kuliner di PergiKuliner Festival Kekinian Delipark Mall Medan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:59 WIB
Jelajahi Kelezatan Kuliner di PergiKuliner Festival Kekinian Delipark Mall Medan
PergiKuliner Festival Kekinian hadir di Delipark Mall Medan. (Foto: dok PergiKuliner)
A
A
A

JAKARTA – Setelah sukses memanjakan lidah para pecinta kuliner di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya, PergiKuliner Festival Kekinian hadir menyapa masyarakat Medan untuk pertama kalinya! Festival ini akan diselenggarakan mulai 1 – 5 November 2023 dan berlokasi di Delipark Mall, Rivapark, Medan.

Oswin Liandow, CEO PergiKuliner, mengatakan, “kami sangat antusias menyambut semua pecinta kuliner untuk merasakan sensasi kuliner dari PergiKuliner Festival Kekinian yang hadir perdana di Medan. Melalui festival ini, kami berharap bisa terus mendukung industri kuliner Indonesia dan menjadi penghubung antara bisnis kuliner dan pecinta kuliner di Medan.”

Sebanyak 41 tenant yang hadir, antara lain Air Mata Kucing, Angel Dimsum, Bakmi Xpress, Bihun Ikan Toguri, Bobo Indonesia, Bociopai, Bunny Ice Cream, Coco Tebu, Daifuku Daisuki, De Kitchen, Doo Duck, Fans Potato, Gul Gul Medan, Groodon, Heavenly Chocolate Bali, Kue Guntuk Ationg, Kwokie Roast, Mak Jutek, Mak Laper, Manganlagi, serta Manggain Aja.

Selain itu, adapun tenant lainnya, seperti Moozen, My Ginga, Nasi Ayam Aling, Nasi Ayam Hao, Oi Oi Japan, Pempek Kho Meiling, Rumi Sushi, Salad Toast, Santeh, Sate Padang Andesra, Shawarma Alhambra, Taichan Big Boss, Tako Hero, The Bites, The Keraton, Uri Chouppang, Vinlee, Wokhei, WQ Korean Snack, dan Yama Japanese Snack.

Selama festival berlangsung, pengunjung dapat menikmati promo menarik seperti cashback 50% dengan maksimum Rp15.000 tanpa minimum pembelian saat melakukan pembayaran menggunakan QRIS OCTO Mobile. Promo cashback ini dapat diklaim maksimal dua kali dalam sehari.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
