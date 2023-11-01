OOTD Elea Anak Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty, Cakep Habis

PARAS cantik Shakeela Eleanor Ameera, putri ketiga pasangan Andhika Pratama dan Ussy Susilawaty memang tidak usah diragukan lagi. Elea akrab disapa, tumbuh menjadi remaja.

Tidak heran jika Andhika selaku orangtua pun merasa ketar ketir karena takut ada seorang lelaki yang berani ngapel ke rumahnya. Lewat salah satu unggahan di akun Instagramnya, Andhika yang mengunggah beberapa potret Elea pun menyampaikan rasa takutnya.

“Jangan salahin papa, kalo nanti papa jadi orang yang galak dan rese ketika ada yang berani apel ke rumah,” tulis Adhika, dikutip dalam Instagram miliknya @andhiiikapratama, Rabu (1/11/2023).

Elea yang terlihat tersenyum manis nampak menggunakan dress berbahan jeans serta warna keabuan, membuatnya semakin memukau netizen. Apalagi, pada penampilannya itu dia menggunakan sling bag berwarna hitam.