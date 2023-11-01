Advertisement
HOME WOMEN FASHION

OOTD Elea Anak Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty, Cakep Habis

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |05:30 WIB
OOTD Elea Anak Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty, Cakep Habis
Potret cantik Elea. (Foto: Instagram)
A
A
A

PARAS cantik Shakeela Eleanor Ameera, putri ketiga pasangan Andhika Pratama dan Ussy Susilawaty memang tidak usah diragukan lagi. Elea akrab disapa, tumbuh menjadi remaja.

Tidak heran jika Andhika selaku orangtua pun merasa ketar ketir karena takut ada seorang lelaki yang berani ngapel ke rumahnya. Lewat salah satu unggahan di akun Instagramnya, Andhika yang mengunggah beberapa potret Elea pun menyampaikan rasa takutnya.

“Jangan salahin papa, kalo nanti papa jadi orang yang galak dan rese ketika ada yang berani apel ke rumah,” tulis Adhika, dikutip dalam Instagram miliknya @andhiiikapratama, Rabu (1/11/2023).

Elea yang terlihat tersenyum manis nampak menggunakan dress berbahan jeans serta warna keabuan, membuatnya semakin memukau netizen. Apalagi, pada penampilannya itu dia menggunakan sling bag berwarna hitam.

Elea

Halaman:
1 2
      
