3 Fakta Kacamata Mahfud MD yang Ikonik, Ternyata Brand asal Italia

KACAMATA Mahfud MD kian menjadi perhatian usai dirinya kerap disorot setelah ditunjuk menjadi Calon Wakil Presiden untuk Ganjar Pranowo. Kacamata sporty yang selalu melekat padanya, baru-baru ini semakin membuat public penasaran.

Bahkan, pada momen penting pendaftaran diri bersama Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menjalani tes kesehatan, Mahfud MD tidak melepaskan kacamata ikonik tersebut.

Kacamata yang menjadi ciri khas Mahfud MD ini, ternyata bukanlah sembarang kacamata.

Melalui penelusuran di mesin pencari, diketahui bahwa kacamata Mahfud tersebut diyakini bermerek Rudy Project, brand terkenal asal Italia.

Pembeda yang mencolok adalah simbol logo Rudy Project yang tersemat di tengah frame kacamata tersebut, yang menjadikan kacamata tersebut terlihat sangat mirip dengan merek tersebut.

Brand Rudy Project dikenal luas sebagai produsen kacamata olahraga terkemuka. Mereka memadukan keunggulan desain dengan kualitas material yang tangguh, sehingga kacamata Rudy Project telah menjadi pilihan utama para pecinta aktivitas fisik.

Berikut ini adalah tiga fakta menarik tentang kacamata Mahfud MD:

3 Fakta Menarik Kacamata Mahfud MD

1. Kacamata Asal Italia

Kisah perjalanan Rudy Project dimulai pada tahun 1985 ketika seorang pengusaha berkebangsaan Italia, Rudy Barbazza, mendirikan perusahaan ini di kota Treviso, Italia. Pada awalnya, fokus utama perusahaan Rudy Project adalah memproduksi helm sepeda.

Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan ini mengalami perkembangan signifikan dengan menggabungkan inovasi dalam berbagai produk perlindungan mata dan aksesori olahraga lainnya, seperti kacamata matahari, goggle, dan beragam aksesori perlindungan mata.

Rudy Project dikenal sebagai pionir dalam pengembangan teknologi terkini dan desain inovatif dalam produk-produk mereka, terutama di bidang perlindungan mata untuk atlet dan pecinta olahraga. Mereka mempertahankan reputasi mereka untuk produk-produk yang unggul dalam hal kualitas yang menggabungkan kinerja yang optimal, kenyamanan, serta estetika desain yang menarik.