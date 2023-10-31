Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Ratusan Bocah SD Serbu Supermarket hingga Buat Rak Kosmetik Ambrol

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |08:07 WIB
Viral Ratusan Bocah SD Serbu Supermarket hingga Buat Rak Kosmetik Ambrol
A
A
A

BEREDAR video di media sosial, ratusan bocah SD masuk ke sebuah tempat perbelanjaan dan membuat rak berantakan. Diketahui, anak-anak SD tersebut berasal dari SD asal Bogor.

Dalam video diketahui beramai-ramai datangi supermarket dengan masih menggunakan seragam. Bocah yang didampingi guru-gurunya tersebut diduga menyerbu supermarket karena sedang menggelar acara Market Day.

Viral Bocah SD

Lewat salah satu unggahan yang beredar, awalnya semua nampak terlihat baik-baik saja. Bahkan ratusan anak-anak SD itu juga terlihat antusias ketika mendatangi supermarket, dengan satu per satu mulai mengambil keranjang yang telah disediakan, dan berkeliling pusat perbelanjaan.

“Namanya juga anak-anak masih seneng bercanda dan seneng lari-larian akhirnya..,” tulis pemilik video, dikutip dalam TikTok @Dunia_berita.

Situasi yang awalnya kondusif ternyata tidak menjadi jaminan anak-anak tersebut dapat dengan aman berkeliling supermarket, tidak menunggu lama sebagian murid terlihat mulai berlarian hingga akhirnya menabrak sebuah rak kosmetik yang sedang dijajakan di salah satu area perbelanjaan tersebut.

“Kesenggol tidak sengaja rak kosmetik,” tulis pemilik video.

Halaman:
1 2
      
