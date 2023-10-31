Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Perkampungan Elit di Tengah Sawah, Ternyata Milik Para Pedagang Bakso

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |07:06 WIB
Viral Perkampungan Elit di Tengah Sawah, Ternyata Milik Para Pedagang Bakso
Viral Perumahan Elite. (Foto: Youtube)
A
A
A

BELAKANGAN ini viral sebuah kampung di kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Pasalnya, setelah kita ke sana yang awalnya hamparan persawahan luas tiba-tiba kita disuguhkan dengan deretan rumah bertingkat nan megah.

Rumah-rumah bertingkat itu pun diketahui milik masyarakat setempat. Bahkan, diketahui rumah-rumah tersebut merupakan kepunyaan para pedagang bakso yang berjualan di beberapa daerah hingga Jakarta.

Menilik saluran Youtube Ardhiansah Rahmiyarno, dalam videonya ini ia memperlihatkan jalanan menuju ke desa ini tak begitu besar, bahkan sebagian jalannya berupa semen dan batuan saja. Tetapi saat menyusuri jalanan ini, kamu akan menemukan rumah-rumah berlantai 2 yang sungguh megah.

Tak hanya bangunannya yang berukuran besar, terlihat hampir semua rumah-rumah gedong ini juga memiliki halaman depan rumah yang cukup luas dan bisa digunakan untuk parkir kendaraan beroda empat. Adapun beberapa rumah ini, juga dilengkapi dengan garasi mobil serta pagar berupa tembok atau pagar besi yang tinggi mengelilingi rumah mereka.

Viral Perumahan Elite

kendati demikian, pemandangan serta nuansa pedesaan di sekitar rumah-rumah gedong ini masih sangat terasa. Vegetasi tanaman hijau masih tumbuh subur yang menyejukkan mata.

Rumah-rumah tersebut pun tidak lain milik para pedagang bakso, di mana sumber utama ekonomi mereka dari berjualan bakso. Rumah bertingkat dengan pilar-pilar besar ini dibangun atas kerja keras masyarakatnya.

Halaman:
1 2
      
