Potret Aitana Bonmati, Pemain Sepakbola Wanita Terbaik Penerima Ballon D'OR 2023

TIMNAS Wanita Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia Wanita setelah mengalahkan Inggris di final. Keberhasilan Spanyol menjadi juara dunia tidak terlepas dari performa Aitana Bonmati.

Tidak heran jika Aitana Bonmati kemudian terpilih sebagai pemain terbaik dan menerima trofi Ballon d'Or Feminin 2023 dari Novak Djokovic, legenda tenis. Penghargaan ini diberikan kepada Aitana karena penampilannya yang luar biasa di Timnas Wanita Spanyol.

Selain berhasil membawa Spanyol juara, ia juga berhasil menyabet gelar World Cup Golden Ball. Di samping itu pada level klub, Bonmati berhasil membawa Barcelona memenangi La Liga Wanita, Liga Champions Wanita, dan Supercopa de Espana.

"Saya sangat bangga menerima Ballon d'Or malam ini. Ini adalah tingkat yang sangat istimewa, dari segi sepakbola. Ini adalah penghargaan individu, tetapi sepakbola adalah olahraga tim," tutur Aitana Bonmati.

"Jadi saya ingin mempersembahkan penghargaan ini kepada rekan-rekan tim saya, staf, semua orang yang terlibat di Barcelona, dan semua rekan tim internasional saya juga. Saya tidak akan berada di sini tanpa mereka, saya tidak akan memiliki kesuksesan yang sama," tambahnya.

"Terima kasih, Joan Laporta, atas kepercayaannya. Barcelona adalah salah satu klub terbaik. Saya ingin berterima kasih kepada keluarga saya yang merupakan bagian dari kesuksesan saya, orang tua saya," lanjut dia.

Bonmati pun memberikan penghargaan bagi nominee lain, karena semuanya adalah pemain sepakbola hebat dan inspiratif. Sebagai panutan, pemain sepakbola juga harus memiliki tanggung jawab di dan di luar lapangan.