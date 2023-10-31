Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Muniba Mazari, Aktivis Pakistan yang Ditinggal Suami karena Lumpuh

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:17 WIB
Potret Muniba Mazari, Aktivis Pakistan yang Ditinggal Suami karena Lumpuh
Muniba Mazari. (Foto: Instagram)
A
A
A

MUNIBA Mazari merupakan seorang Perempuan yang memiliki kisah inspiratif karena perjalann hidupnya. Maniba telah menginspirasi banyak orang dan terus berkontribusi dalam bidang kemanusiaan.

Muniba Mazari dikenal juga sebagai artis, model, penyanyi, dan motivational speaker. Julukan yang diberikan kepadanya adalah The Iron of Lady makna di balik julukan ini adalah di tengah keterbatsan yang dimilikinya, dia tidak pernah sekalipun menyerah.

Maniba justru memberikan semangat untuk memperjuangkan nilai-nilai kemnusiaa dan memotivasi banyak orang untuk terus melanjutkan hidupnya. Kisah tragis dalam hidupnya dimulai pada 27 Februari 2008.

Kisah tragis dalam hidupnya

Muniba Mazari

Pada tanggal 27 Februari 2008 silam Muniba dan suaminya melakukan sebuah perjalanan ke Rahim Yar Khan. Namun, siapa yang menyangka mobil mereka mengalami keelakan hebat sehingga ia mengalami cedera besar seperti patah tulang di lengan, tulang rusuk, tulang belikat, tulang selangka, dan tulang belakang. Selain itu, seluruh tubuh bagian bawahnya mengalami kelumpuhan.

Diceraikan Sang Suami di Tengah Kondisi yang Miris

Muniba Mazari

Muniba Mazari dirawat selama 2 tahun lamanya dan hanya bisa berbaring di atas tempat tidur, hingga dia divonis tidak dapat berjalan lagi dan harus menghabiskan sisa hidupnya diatas kursi roda. Kondisi ini diperparah dengan suaminya yang memutuskan unutk menceraikannya dan meninggalkannya Bersama anak yang mereka adopsi. Seperti yang dilansir dari Wolipop ayah Muniba pun ikut meninggalkannya.

Halaman:
1 2
      
