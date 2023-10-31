Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Transformasi Dita Karang, Personel Secret Number Asli Indonesia

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |05:35 WIB
Transformasi Dita Karang, Personel Secret Number Asli Indonesia
Transformasi Dita Karang. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEMILIK nama lengkap Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang atau Dita Karang, salah satu penyanyi Indonesia yang berkarier di Korea Selatan. Dia tergabung menjadi salah satu anggota grup girl band Secret Number.

Mengawali kariernya dengan mengikuti audisi hingga dapat menembus VINE dan debut bersama Secret Number pada Mei 2020 lalu. Dita kini sudah menjadi penyanyi terkenal yang mempunyai banyak penggemar.

Lantas, bagaimana transformasi Dita Karang sejak dulu hingga raih kesuksesan saat ini? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023), berikut transformasi Dita Karang yang sudah dirangkum.

1. Masa kecil

Dita Karang

Dita Karang yang belum mengenal makeup dan dunia hiburan, terlihat sangat lugu dan sederhana dengan mengenakan bandana berwarna pink. Berpose sambil tersenyum malu ke arah kamera, membuatnya semakin menggemaskan. Dita lahir pada 25 Desember 1996, juga menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Kota Yogyakarta.

2. Masa remaja

Dita Karang

Memasuki masa remaja, Dita Karang terlihat sudah mulai aktif mengikuti beberapa kegiatan dengan mengikuti audisi dan lolos. Kini, Dita Karang resmi menjadi anggota girl band Secret Number dengan dibawah agensi Vine Entertainment pada 19 Mei 2020.

