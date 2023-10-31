6 Cara Mengganti Popok Bayi Termudah, Bisa Pakai Tisu Basah

Bila tidak ada air, cara mengganti popok bayi yang paling mudah adalah dengan menggunakan tisu basah untuk membersihkan kotoran yang menempel pada sekitar area genital si kecil.

Meski kelihatannya mudah, mengganti popok bayi membutuhkan ketelitian yang luar biasa lho. Jika salah, bayi akan rewel karena mengalami gatal dan ruam di bagian selakangan.

Pastikan pula perlengkapan yang dibutuhkan tersedia, mulai dari popok bersih, tisu basah khusus bayi, wadah air hingga handuk.

Selengkapnya, simak urutan dan cara mengganti popok bayi yang benar berikut ini!

Cara Mengganti Popok Bayi

1. Cuci Tangan