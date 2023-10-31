Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Atlet Voli Cantik Thaisa Menezes, Menggoda dengan Kulit Eksotis

Rayfi Azahra , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:00 WIB
5 Potret Atlet Voli Cantik Thaisa Menezes, Menggoda dengan Kulit Eksotis
Thaisa Menezes. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Thaisa Menezes merupakan pemain bola voli profesional dari Brazil. Atlet voli kelahiran 15 Mei 1987 ini memiliki tinggi 196 cm dan ditugaskan menjadi middle blocker.

Dia memenangkan medali emas berturut-turut di Olimpiade pada 2008 dan 2012. Dia telah memenangkan banyak Penghargaan Spiker Terbaik dan Pemblokir Terbaik dan sering dipilih sebagai salah satu pemain Brazil terhebat sepanjang masa.

Penasaran seperti apa penampilan terbaru Thaisa Menezes? Berikut potret Thaisa Menezes yang dilansir @daherthaisa

Bra Pink

Thaisa Menezes

Thaisa Menezes memadukan bra pink yang imut dengan celana panjang pink ketat. Otot perutnya pun langsung terekspos di kamera. Belahan dadanya juga ikut mengintip di potret ini. Tampak, gambar tato di tangan sebelah kanan. Wajahnya terlihat cantik dengan makeup yang flawlesss.

Dagu runcing dan pipi tirusnya terlihat begitu manis. Ia juga membiarkan rambut panjangnya digerai dan tak lupa ia menambahkan aksesoris kalung, anting, dan gelang untuk melengkapi gaya penampilannya.

Fierce

Thaisa Menezes

Dengan memadukan Turtleneck tank top crop top berwarna putih dengan celana panjang putih. Thaisa Menezes super stylish, ia berpose dengan gaya fierce. Meski berpose dingin, pesona Thaisa Menezes ini tetap terpancar. Riasan makeup bold membuat paras Thaisa jadi lebih gahar, tapi tetap stunning. Thaisa pamer belly piercing dan tato yang ada di tangannya.

Pose jalan

Thaisa Menezes

Long dress motif floral berwarna hitam. Sepatu boots membuat tampilan ini semakin terlihat berkelas. Thaisa tampil kece ketika pose fierce dengan rambut yang digerai saat ketika hendak menyebrang jalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement