5 Potret Atlet Voli Cantik Thaisa Menezes, Menggoda dengan Kulit Eksotis

ATLET cantik Thaisa Menezes merupakan pemain bola voli profesional dari Brazil. Atlet voli kelahiran 15 Mei 1987 ini memiliki tinggi 196 cm dan ditugaskan menjadi middle blocker.

Dia memenangkan medali emas berturut-turut di Olimpiade pada 2008 dan 2012. Dia telah memenangkan banyak Penghargaan Spiker Terbaik dan Pemblokir Terbaik dan sering dipilih sebagai salah satu pemain Brazil terhebat sepanjang masa.

Penasaran seperti apa penampilan terbaru Thaisa Menezes? Berikut potret Thaisa Menezes yang dilansir @daherthaisa

Bra Pink

Thaisa Menezes memadukan bra pink yang imut dengan celana panjang pink ketat. Otot perutnya pun langsung terekspos di kamera. Belahan dadanya juga ikut mengintip di potret ini. Tampak, gambar tato di tangan sebelah kanan. Wajahnya terlihat cantik dengan makeup yang flawlesss.

Dagu runcing dan pipi tirusnya terlihat begitu manis. Ia juga membiarkan rambut panjangnya digerai dan tak lupa ia menambahkan aksesoris kalung, anting, dan gelang untuk melengkapi gaya penampilannya.

Fierce

Dengan memadukan Turtleneck tank top crop top berwarna putih dengan celana panjang putih. Thaisa Menezes super stylish, ia berpose dengan gaya fierce. Meski berpose dingin, pesona Thaisa Menezes ini tetap terpancar. Riasan makeup bold membuat paras Thaisa jadi lebih gahar, tapi tetap stunning. Thaisa pamer belly piercing dan tato yang ada di tangannya.

Pose jalan

Long dress motif floral berwarna hitam. Sepatu boots membuat tampilan ini semakin terlihat berkelas. Thaisa tampil kece ketika pose fierce dengan rambut yang digerai saat ketika hendak menyebrang jalan.