Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Zodiak Paling Bahagia dalam Karir di 2024, Anda Termasuk?

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |23:30 WIB
Zodiak Paling Bahagia dalam Karir di 2024, Anda Termasuk?
Zodiak paling bahagia dalam karir di 2024, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

TIAP tanda zodiak memiliki kepribadian yang unik, kekurangan, keunggulan dan tentunya juga peruntungan yang berbeda di semesta astrologi. Maka dari itu, nasib masing-masing zodiak dalam hal cinta, karir, uang, dan kesehatan akan berbeda-beda di tahun 2024.

Ada yang lebih hoki untuk urusan cinta, keluarga, keuangan, bisnis, relasi dengan orang lain, dan tentunya ada juga yang lebih bahagia alias beruntung dalam karir. Sebagaimana dilansir dari Know Insiders, Selasa (31/10/2023) contohnya dua zodiak ini yang diramalkan paling bahagia dalam urusan karir di tahun 2024.

1. Leo: Leo disebut jadi zodiak paling beruntung dalam karir, paling bahagia di urusan ini pada tahun 2024. Dengan image percaya diri, kuat, dan berani, para Leo selalu bersinar di segala bidang karir yang digelutinya.

Oleh karena itu, dari sini lah para Leo dengan gampang punya kesempatan untuk maju dan mendapatkan banyak uang dari pekerjaannya.

2. Aries: Selain cinta, Aries juga merupakan zodiak yang akan memiliki banyak peluang berkarir di tahun 2024 berkat kemampuannya yang mumpuni dalam memanfaatkan peluang. Terlepas dari ketajaman, kecerdasan, dan bakat kepemimpinannya, sosok para Aries memang pada dasarnya dikagumi oleh semua orang sebagai investor yang baik.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement