HOME WOMEN LIFE

3 Potret Selfie Wika Salim Rebahan di Ranjang, Netizen: Meresahkan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |22:30 WIB
3 Potret Selfie Wika Salim Rebahan di Ranjang, Netizen: Meresahkan
Potret Wika Salim, (Foto: Instagram @wikasalim)
A
A
A

WIKA Salim sebagai pedangdut dan artis seksi, bisa dibilang memang tak lepas dari sorotan publik. Selain memiliki suara yang bagus, ia juga memiliki paras cantik dan menawan.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, tak jarang kekasih Max Adam ini membagikan aktivitasnya. Tak jarang penampilannya bikin netizen salfok. Contohnya yang terbaru, pedangdut asal Bogor itu mengunggah swafoto alias foto selfie dirinya rebahan di ranjang.

"Morning. Moon maap rambut singa," tulis Wika dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa wajah baru bangun Wika Salim? Berikut rangkumannya dari Instagram @wikasalim, Selasa (31/10/2023)

1. Pamer bareface: Potret Wika saat pose selfie sambil rebahan di ranjang, memamerkan wajah polos tanpa pulasan makeup. Meski demikian wajahnya terlihat cantik yah? Ia juga pose tersenyum sambil pose salam dua jari.

2. Pose centil: Wika membalut tubuhnya dengan setelan piyama tanktop. Sebagian tubuhnya ditutupi dengan selimut, terlihat berpose dengan wajah genit. Meski rambutnya terlihat berantakan, menurut netizen tetap tidak mengurangi kecantikannya.

"Rambut singa saja meresahkan, apalagi enggak," komentar akun @inza***

"Bisa enggak jangan semanis ini?," ucap @adi***

