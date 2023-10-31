Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Rahasia Pernikahan Bahagia ala Psikolog

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |21:31 WIB
5 Rahasia Pernikahan Bahagia ala Psikolog
Rahasia pernikahan bahagia ala psikolog, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

SETIAP pasangan suami-istri pasti mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, damai hingga sampai akhir hayat. Tentunya, pernikahan yang bahagia tak bisa hanya diinginkan tapi harus diusahakan oleh kedua belah pihak, baik suami atau pun istri.

Pernikahan yang bahagia, tentunya dibangun dengan banyak usaha dan kepercayaan yang tinggi. Salah satunya agar bisa mengelola konflik secara baik, dengan begitu akan menciptakan hubungan yang langgeng dan penuh kebahagiaan.

Nah, di bawah ini, dikutip dari Times of India, Selasa (31/10/2023) ada beberapa tips agar pernikahan bahagia dan langgeng menurut kacamata psikolog. Berikut paparannya.

1. Komunikasi yang efektif: Somunikasi yang baik adalah kunci pertama dalam hubungan termasuk rumah tangga yang sehat, belajarlah untuk saling mendengarkan dengan penuh perhatian, mengungkapkan perasaan dengan jujur, dan menghormati pendapat dari pasangan. Biasakan berbicara dengan lembut dan saling menghargai pendapat satu sama lain.

 BACA JUGA:

2. Bikin momen bahagia: Luangkanlah waktu untuk merencanakan piknik bersama keluarga bahagia. Lalu, ciptakanlah pula momen-moment romantis berdua dengan pasangan dan berikan perhatian satu sama lain.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
