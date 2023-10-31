Momen Megawati Hangestri Ajarkan Sholawat ke Rekan Setim Red Sparks

MOMEN Megawati Hangestri ajarkan Sholawat ke rekan setim Red Sparks mencuri perhatian warganet. Mereka dibuat terharu dengan aksi pemain asal Jember tersebut.

Megawati bermain di klub voli Korea Selatan, Red Sparks. Dia merupakan pemain Asia yang sukses dengan aksinya di lapangan. Dia bahkan menjadi pemain terbaik atau Most Valuable Player (MVP) di Liga Voli Korea Selatan.

Pemain kelahiran 20 September 1999 itu menjadi Pemain terbaik dengan menyumbang 22 poin untuk Red Sparks dalam melawan Hyundai Hillstate. Momen kesuksesan ini ternyata diraih bukan hanya karena giat berlatih, juga Megawati selalu melantunkan selama pertandingan.

Momen tersebut terlihat ketika perempuan berhijab ini melakukannya ketika dinobatkan sebagai MPV di depan rekan setim lainnya, kemudian diunggah akun Instagram @undercover.id Minggu (29/20/2023).