Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Megawati Hangestri Ajarkan Sholawat ke Rekan Setim Red Sparks

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |22:05 WIB
Momen Megawati Hangestri Ajarkan Sholawat ke Rekan Setim Red Sparks
Megawati Hangestri. (Foto: Instagram @megawatihangestrip)
A
A
A

MOMEN Megawati Hangestri ajarkan Sholawat ke rekan setim Red Sparks mencuri perhatian warganet. Mereka dibuat terharu dengan aksi pemain asal Jember tersebut.

Megawati bermain di klub voli Korea Selatan, Red Sparks. Dia merupakan pemain Asia yang sukses dengan aksinya di lapangan. Dia bahkan menjadi pemain terbaik atau Most Valuable Player (MVP) di Liga Voli Korea Selatan.

Pemain kelahiran 20 September 1999 itu menjadi Pemain terbaik dengan menyumbang 22 poin untuk Red Sparks dalam melawan Hyundai Hillstate. Momen kesuksesan ini ternyata diraih bukan hanya karena giat berlatih, juga Megawati selalu melantunkan selama pertandingan.

Momen tersebut terlihat ketika perempuan berhijab ini melakukannya ketika dinobatkan sebagai MPV di depan rekan setim lainnya, kemudian diunggah akun Instagram @undercover.id Minggu (29/20/2023).

Megawati

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/612/2913267/potret-dan-profil-megawati-hangestri-pevoli-asal-indonesia-yang-dijuluki-megatron-ucT7ZU9JgL.jpg
Potret dan Profil Megawati Hangestri, Pevoli asal Indonesia yang Dijuluki Megatron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/612/2912982/potret-rumah-megawati-hangestri-si-megatron-yang-sukses-raih-mvb-pCHSJGQFvd.jpg
Potret Rumah Megawati Hangestri, si Megatron yang Sukses Raih MVP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/298/2912520/outfit-megawati-hangestri-saat-tanding-voli-di-korea-selatan-FAuhXsp3iy.jpg
Outfit Megawati Hangestri saat Tanding Voli di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181258//megawati_hangestri-8QPH_large.jpg
2 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Pevoli Megawati Hangestri, Nomor 1 Balik Main di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3180929//megawati_hangestri-9P2c_large.jpg
Media Korea Selatan Soroti Megawati Hangestri yang Putus Kontrak dengan Manisa BBSK, Sinyal Comeback ke Red Sparks?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083//megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement