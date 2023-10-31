NAMA bayi laki-laki Islami modern menarik untuk kamu ketahui. Apalagi bagi pasangan muda yang baru saja memiliki keturunan.
Meskipun William Shakespeare mengatakan “apalah arti sebuah nama”, tentu nama adalah hal penting bagi setiap manusia. Karena nama adalah doa dan harapan yang diselipkan oleh para orang tua untuk anak-anak mereka, agar kelak menjadi manusia yang baik. Salah satu nama yang cukup populer di Indonesia adalah nama-nama Islami.
Lantas, apa saja nama bayi laki-laki Islami yang modern? Berikut adalah kumpulan inspirasi nama bayi laki-laki Islami modern dari A sampai Z yang dikutip dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023).
77 Nama Bayi Laki-laki Islami Modern Awalan A
1. Aariz bermakna orang yang menjadi pemimpin
2. Abbas bermakna pemimpin
3. Abbey bermakna pintar
4. Abdan bermakna hamba
5. Abel bermakna pemimpin yang penuh ambisi
6. Abhan bermakna mengetahui
7. Abhar bermakna datang membawa kebaikan
8. Abhizar bermakna yang menyebarkan
9. Abimanyu bermakna gagah perkasa
10. Abizar bermakna emas
11. Abner bermakna kecerdasan
12. Abqary bermakna cerdas
13. Abraham bermakna pemimpin segala bangsa
14. Abrar bermakna berbuat kebaikan
15. Abyan bermakna yang lebih jelas
16. Achnaf bermakna suci
17. Adam bermakna nama seorang nabi
18. Addina bermakna orang yang menghitung
19. Addison bermakna putera Adam
20. Addy bermakna keberuntungan, baik hati, mulia
21. Adiel bermakna hiasan
22. Adelard bermakna anak laki-laki yang gagah berani
23. Adonis bermakna paling tampan
24. Adhan bermakna lembut
25. Adiyat bermakna kuda perang yang lari kencang
26. Adlan bermakna keadilan
27. Adnan bermakna penenang hati
28. Adras bermakna baik hati dan jantan
29. Adri bermakna mengetahui
30. Adyaan bermakna agama
31. Adzin bermakna muadzin
32. Adzra bermakna fasih
33. Aegis bermakna pelindung
34. Afandi bermakna berkedudukan tinggi
35. Afaqa bermakna sadar
36. Afdhal bermakna yang utama
37. Agam bermakna besar, gagah, kuat
38. Agathias bermakna baik
39. Agharr bermakna tampan, mulia, berani, dan berkomitmen
40. Aghnat bermakna bermanfaat
41. Ahda bermakna janji
42. Ahlam bermakna mimpi
43. Ahmmad bermakna pemimpin yang layak dipuja
44. Ahmed bermakna pemimpin yang berambisi, sukses, penuh visi
45. Ahsan bermakna berbuat baik
46. Aidan bermakna pohon palem yang tinggi.
47. Aidam bermakna pintar
48. Akbar bermakna mengagungkan, memuliakan
49. Akhdan bermakna sahabat
50. Akhtar bermakna bintang
51. Akmal bermakna sempurna
52. Aldiano bermakna teman yang bijaksana
53. Alfan bermakna dua ribu
54. Alfareezel bermakna kebaikan yang sempurana.
55. Alger bermakna pejuang yang pintar
56. Alvin bermakna teman yang setia
57. Ameer bermakna pemimpin
58. Ammar bermakna kuat iman
59. Amos bermakna dalam Ibrani bermakna orang yang bijaksana
60. Anas bermakna ramah
61. Anwar bermakna jelas
62. Ardhani bermakna suci
63. Ariqin bermakna berakhlak mulia
64. Arman bermakna harapan, doa
65. Arvin bermakna teman yang baik untuk semua orang
66. Arshaka bermakna bersyukur
67. Asraf bermakna sangat mulia
68. Assajid bermakna bersujud kepada Allah
69. Asyraf bermakna lebih mulia
70. Atalaric bermakna harum
71. Athar bermakna suci
72. Attar bermakna suci
73. Aydan bermakna bersemangat
74. Azhar bermakna bercahaya
75. Azka bermakna semakin maju
76. Azzam bermakna bulat tekad, yakin
77. Azzamy bermakna tekad yang kuat.
14 Nama Bayi Laki-laki Islami Modern Awalan B
1. Baasyir bermakna pemberi kabar gembira
2. Badar bermakna bulan purnama
3. Badruzzaman bermakna bulan yang menerangi peradaban
4. Bahar bermakna bersinar terang
5. Baihaqi bermakna rajin, bijaksana, rendah hati
6. Baim bermakna penguasa yang baik
7. Bakhtiar bermakna yang bahagia
8. Barra bermakna keteguhan
9. Barzun bermakna berani dan utama
10. Basir bermakna pemikir yang bijaksana
11. Basyir bermakna pembawa berita baik
12. Busyraa bermakna berita gembira
13. Busyro bermakna pembawa kabar gembira
14. Bustani bermakna taman