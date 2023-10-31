781 Nama Bayi Laki-Laki Islami Modern dari A-Z

NAMA bayi laki-laki Islami modern menarik untuk kamu ketahui. Apalagi bagi pasangan muda yang baru saja memiliki keturunan.

Meskipun William Shakespeare mengatakan “apalah arti sebuah nama”, tentu nama adalah hal penting bagi setiap manusia. Karena nama adalah doa dan harapan yang diselipkan oleh para orang tua untuk anak-anak mereka, agar kelak menjadi manusia yang baik. Salah satu nama yang cukup populer di Indonesia adalah nama-nama Islami.

Lantas, apa saja nama bayi laki-laki Islami yang modern? Berikut adalah kumpulan inspirasi nama bayi laki-laki Islami modern dari A sampai Z yang dikutip dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023).

77 Nama Bayi Laki-laki Islami Modern Awalan A

1. Aariz bermakna orang yang menjadi pemimpin

2. Abbas bermakna pemimpin

3. Abbey bermakna pintar

4. Abdan bermakna hamba

5. Abel bermakna pemimpin yang penuh ambisi

6. Abhan bermakna mengetahui

7. Abhar bermakna datang membawa kebaikan

8. Abhizar bermakna yang menyebarkan

9. Abimanyu bermakna gagah perkasa

10. Abizar bermakna emas

11. Abner bermakna kecerdasan

12. Abqary bermakna cerdas

13. Abraham bermakna pemimpin segala bangsa

14. Abrar bermakna berbuat kebaikan

15. Abyan bermakna yang lebih jelas

16. Achnaf bermakna suci

17. Adam bermakna nama seorang nabi

18. Addina bermakna orang yang menghitung

19. Addison bermakna putera Adam

20. Addy bermakna keberuntungan, baik hati, mulia

21. Adiel bermakna hiasan

22. Adelard bermakna anak laki-laki yang gagah berani

23. Adonis bermakna paling tampan

24. Adhan bermakna lembut

25. Adiyat bermakna kuda perang yang lari kencang

26. Adlan bermakna keadilan

27. Adnan bermakna penenang hati

28. Adras bermakna baik hati dan jantan

29. Adri bermakna mengetahui

30. Adyaan bermakna agama

31. Adzin bermakna muadzin

32. Adzra bermakna fasih

33. Aegis bermakna pelindung

34. Afandi bermakna berkedudukan tinggi

35. Afaqa bermakna sadar

36. Afdhal bermakna yang utama

37. Agam bermakna besar, gagah, kuat

38. Agathias bermakna baik

39. Agharr bermakna tampan, mulia, berani, dan berkomitmen

40. Aghnat bermakna bermanfaat

41. Ahda bermakna janji

42. Ahlam bermakna mimpi

43. Ahmmad bermakna pemimpin yang layak dipuja

44. Ahmed bermakna pemimpin yang berambisi, sukses, penuh visi

45. Ahsan bermakna berbuat baik

46. Aidan bermakna pohon palem yang tinggi.

47. Aidam bermakna pintar

48. Akbar bermakna mengagungkan, memuliakan

49. Akhdan bermakna sahabat

50. Akhtar bermakna bintang

51. Akmal bermakna sempurna

52. Aldiano bermakna teman yang bijaksana

53. Alfan bermakna dua ribu

54. Alfareezel bermakna kebaikan yang sempurana.

55. Alger bermakna pejuang yang pintar

56. Alvin bermakna teman yang setia

57. Ameer bermakna pemimpin

58. Ammar bermakna kuat iman

59. Amos bermakna dalam Ibrani bermakna orang yang bijaksana

60. Anas bermakna ramah

61. Anwar bermakna jelas

62. Ardhani bermakna suci

63. Ariqin bermakna berakhlak mulia

64. Arman bermakna harapan, doa

65. Arvin bermakna teman yang baik untuk semua orang

66. Arshaka bermakna bersyukur

67. Asraf bermakna sangat mulia

68. Assajid bermakna bersujud kepada Allah

69. Asyraf bermakna lebih mulia

70. Atalaric bermakna harum

71. Athar bermakna suci

72. Attar bermakna suci

73. Aydan bermakna bersemangat

74. Azhar bermakna bercahaya

75. Azka bermakna semakin maju

76. Azzam bermakna bulat tekad, yakin

77. Azzamy bermakna tekad yang kuat.

14 Nama Bayi Laki-laki Islami Modern Awalan B

1. Baasyir bermakna pemberi kabar gembira

2. Badar bermakna bulan purnama

3. Badruzzaman bermakna bulan yang menerangi peradaban

4. Bahar bermakna bersinar terang

5. Baihaqi bermakna rajin, bijaksana, rendah hati

6. Baim bermakna penguasa yang baik

7. Bakhtiar bermakna yang bahagia

8. Barra bermakna keteguhan

9. Barzun bermakna berani dan utama

10. Basir bermakna pemikir yang bijaksana

11. Basyir bermakna pembawa berita baik

12. Busyraa bermakna berita gembira

13. Busyro bermakna pembawa kabar gembira

14. Bustani bermakna taman