Potret Maia Estianty dan Irwan Musry di Tanah Suci, Rayakan Anniversary Pernikahan

MAIA Estianty dan Irwan Musry diketahui sedang menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Kepergian keduanya pun sekaligus dalam rangka anniversary pernikahan kelima.

Momen tersebut dibagikan ibu tiga anak itu ke akun Instagramnya. Nampak pasangan ini begitu bahagian dengan senyum semringah di wajahnya.

"Alhamdulillah, hari ini tepat 5 tahun perjalanan pernikahan, kami melewatinya dengan baik, dengan bantuan Allah…Tetap menjadi suami yang menyenangkan dan lucu seperti biasa ya suamiku…," tulis Maia melalui Instagram miliknya, dikutip Selasa (31/10/2023).

Berikut momen kebersamaan pasangan yang menikah di Jepang ini pada 2018.

1. Depan ka'bah



