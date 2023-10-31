5 Shio Anak Konglomerat di Indonesia

RAMALAN shio anak konglomerat di Indonesia berdasarkan kondisi keuangan, keberuntungan hingga karir. Apalagi tanda shio diketahui memiliki ciri dan atribut eksklusif, yang membentuk kekayaan seseorang di berbagai bidang seperti kesehatan, karir, dan kemakmuran secara finansial.

BACA JUGA: 4 Shio yang Diramalkan Makmur di Finansial Pada 2024

Berikut ini shio anak konglomerat di Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

1. Putri Indahsari Tanjung (Shio Tikus)





Putri Indahsari Tanjung merupakan anak konglomerat Chairul Tanjung, pemilik CT Corp.Lahir dari keluarga kaya raya tidak membuat Putri Berleha-leha menyambut masa depannya. Wanita kelahiran ini memiliki shio tikus.

Adapun, angka keberuntungan bagi orang yang lahir di tahun Tikus adalah 3 dan 8. Kedua angka ini akan berdampak positif dalam kehidupan dan karirnya, menunjukkan kehebatan hewan zodiak ini dalam hal kreativitas, keharmonisan berhubungan dengan orang banyak komunitas, sikap positif, menarik kekayaan dan kesuksesan.

Disebutkan bahwa angka 3 untuk shio Tikus ini melambangkan kreativitas, keterampilan sosial dan sikap positif. Bagi orang yang lahir di tahun Tikus, angka 3 akan membantu diri jadi penuh inovasi dan kreativitas di tahun 2024.