Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Shio Anak Konglomerat di Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |10:12 WIB
5 Shio Anak Konglomerat di Indonesia
Ilustrasi shio anak konglomerat (Foto: Freepik)
A
A
A

RAMALAN shio anak konglomerat di Indonesia berdasarkan kondisi keuangan, keberuntungan hingga karir. Apalagi tanda shio diketahui memiliki ciri dan atribut eksklusif, yang membentuk kekayaan seseorang di berbagai bidang seperti kesehatan, karir, dan kemakmuran secara finansial.

Berikut ini shio anak konglomerat di Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

1. Putri Indahsari Tanjung (Shio Tikus)

Shio

Putri Indahsari Tanjung merupakan anak konglomerat Chairul Tanjung, pemilik CT Corp.Lahir dari keluarga kaya raya tidak membuat Putri Berleha-leha menyambut masa depannya. Wanita kelahiran ini memiliki shio tikus.

Adapun, angka keberuntungan bagi orang yang lahir di tahun Tikus adalah 3 dan 8. Kedua angka ini akan berdampak positif dalam kehidupan dan karirnya, menunjukkan kehebatan hewan zodiak ini dalam hal kreativitas, keharmonisan berhubungan dengan orang banyak komunitas, sikap positif, menarik kekayaan dan kesuksesan.

Disebutkan bahwa angka 3 untuk shio Tikus ini melambangkan kreativitas, keterampilan sosial dan sikap positif. Bagi orang yang lahir di tahun Tikus, angka 3 akan membantu diri jadi penuh inovasi dan kreativitas di tahun 2024.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/612/3001047/menilik-karakter-pemilik-shio-anjing-seperti-shin-tae-yong-h6xp6TuePs.jpg
Menilik Karakter Pemilik Shio Anjing seperti Shin Tae Yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/612/2965990/ini-warna-keberuntungan-12-shio-untuk-imlek-2024-9HO0ctCbCl.jpg
Ini Warna Keberuntungan 12 Shio untuk Imlek 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/612/2963675/sambut-imlek-3-shio-ini-bakal-alami-tahun-yang-sulit-Sdxuyu7ZnF.jpg
Sambut Imlek, 3 Shio Ini Bakal Alami Tahun yang Sulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/612/2948810/7-pekerjaan-yang-cocok-untuk-shio-kuda-tuXxFXZlVu.jpg
7 Pekerjaan yang Cocok untuk Shio Kuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/612/2947044/daftar-pasangan-yang-cocok-untuk-shio-babi-G9QlFewsGk.jpg
Daftar Pasangan yang Cocok untuk Shio Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/612/2944379/pekerjaan-yang-cocok-untuk-shio-tikus-LTtnD53g4f.jpg
Pekerjaan yang Cocok untuk Shio Tikus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement