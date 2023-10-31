Siapa Mantan Asnawi Mangkualam? Ini Sosoknya

SIAPA mantan Asnawi Mangkualam? Jawabannya bisa kalian simak dalam artikel berikut. Nama pesepakbola Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam menjadi sorotan netizen usai kabar kedekatannya dengan Fujianti Utami Putri atau Fuji.

Apalagi, istri Pratama Arhan Azizah Salsha atau Zize mengungkapkan bahwa Asnawi dan Fuji tengah berpacaran dan jalan bersama saat di Jepang. Netizen pun makin penasaran dengan sosok Asnawi dan juga sosok perempuan yang pernah menjadi kekasih pemain klub Korea Selatan Jeonnam Dragons itu.

Lantas, siapa mantan Asnawi Mangkualam itu? Mengutip berbagai sumber pada Selasa (31/10/2023), mantan kekasih Asnawi adalah Zhadela Putri Arisafael Januar atau akrab dipanggil Dela. Dia adalah sosok perempuan muda berhijab dan juga modis.

Perempuan kelahiran Makassar, Sulawesi ,pada tanggal 25 Maret 2000 ini bukan orang sembarangan lho. Dela adalah anak kedua dari Andi Januar Jaury Darwis yang menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Zhadela bernama Sari Monalisa Syam.

(Dela, perempuan yang dikabarkan menjadi mantan Asnawi. Foto: @zhadela)

Zhadela adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga itu. Kakaknya bernama Muh. Fadel Austin Ramadhan, sementara adiknya bernama Muh. Yusuf Zaky Mauraga.