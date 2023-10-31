4 Shio yang Diramalkan Makmur di Finansial Pada 2024

TAHUN 2024 tak terasa sudah di depan mata, seiring sudah mulai masuknya bulan November 2023 esok hari. Setiap tahun yang baru, selalu menjadi masa penuh harapan bagi banyak orang merasa harap-harap cemas soal keberuntungan diri.

Salah satu yang paling dicari dan bikin penasaran adalah peruntungan soal hoki di sektor finansial, karena bagi sebagian banyak orang uang dan kemakmuran secara materi adalah segalanya. Nah, sedikit banyak secara shio keberuntungan di aspek ini bisa dilihat sedikit banyak. Seperti dilansir dari Know Insider, Selasa (31/10/2023) berikut empat shio yang diramalkan paling beruntung soal finansial di tahun 2024.

1. Shio Naga: Pada tahun 2024, orang yang lahir di tahun Naga disebutkan akan lebih beruntung dibandingkan orang lain untuk soal pekerjaannya, selama para pemilik shio Naga mau keluar dari zona nyamannya untuk meraih kesuksesan.

BACA JUGA: Ini Arti Kata Nadhif dalam Bahasa Arab yang Viral di TikTok

Tiga bulan pertama tahun 2024 akan menjadi titik balik yang sangat penting dalam hal kekayaan, kemakmuran, pendapatan, dan pekerjaan si pemilik shio Naga, meski memang 2024 adalah tahun yang penuh risiko juga.

2. Shio Ular: 2024 jadi tahun yang membawa energi yang luar biasa bagi para pemilik shio Ular. Jadi momentum tepat untuk mencari peruntungan, terutama bagi mereka yang sedang melamar pekerjaan atau menginginkan promosi di tempat kerja. Anda hanya perlu berusaha keras dan bisa membuat atasan jadi terkesan.

Hoki yang sama juga berlaku bagi para shio Ular yang ingin mulai berbisnis sendiri. Intinya, para shio ular punya banyak kesempatan untuk menjadi kaya dan mendapatkan banyak uang.