Adu Gaya Tissa Biani dan Fuji yang Kerap Dibanding-bandingkan Netizen

TISSA Biani dan Fuji Utami memang tengah menjadi pembicaraan netizen, setelah Tissa sempat berdebat dengan netizen yang merupakan fans dari Fuji. Perdebatan itu terjadi terus hingga akhirnya kekasih dari Dul Jaelani ini memutuskan untuk merespons komentar-komentar tersebut dalam salah satu video di akun TikTok miliknya.

Namun, respon Tissa ini justru memicu reaksi keras dari para fans Fuji. Akun media sosial Tissa Biani diserang, dan ada yang menyebutnya sebagai "pansos" atau panjat sosial.

Akibatnya, Fuji pun sampai minta maaf akan kelakuan beberapa orang yang mengaku fansnya itu. Menurutnya, dia beberapa kali telah mengingatkan kepada para followersnya yang memang tidak bisa dikontrol juga oleh Fuji.

"Tissa, i'm so sorry ya yang lagi rame, aku udah sering remind mereka, tapi aku juga gabisa kontrol juga, itu di luar kendali aku. Maaf banget jadi ganggu kamu dan jadi banyak hate ke kamu karena hal ini," tulis Fuji kepada Tissa.

Melalui postingannya di Instagram, kedua artis ini memang kerap memamerkan gaya outfitnya dalam berbagai momen. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum adu gaya Tissa dan Fuji. Kira-kira siapa nih yang paling kece? Berikut rangkumannya dari Instagram @fuji_an dan @tissabiani.

Foto selfie

Gaya selfie Tissa Biani dan Fuji. Di foto ini keduanya nampak memakai baju warna senada. Tissa memakai kaus biru, dia pose sambil menopang kepalanya dan memakai lipstik merah merona. Rambut Tissa di foto ini digerai dan dikesampingkan.

Sementara Fuji pose selfie memakai piyama biru dongker. Dia juga terlihat menggerai rambutnya dengan memakai lipstik merah merona. Di foto ini Fuji terlihat menggemaskan pose duck face.

Pakai baju merah

Tissa nampak stylish memakai baju lengan panjang merah dipadukan dengan jeans dan sneakers. Dia pose dengan fitur wide sambil pose melirik ke samping dan kedua tangannya menyentuh kepala belakang.

Sementara itu Fuji pose duduk santai memakai inner putih dipadukan dengan outer dan celana pendek merah. Dia juga menambahkan topi, sling bag dan sneakers. Pose menoleh ke samping, gayanya kece abis.

Tampil casual

Potret keduanya saat tampil casual. Tissa nampak pose berdiri di stasiun memakai inner putih dipadukan dengan celana hijau, jaket rajut, dan shoulder bag. Tissa pose tersenyum sambil kedua tangannya dimasukkan ke saku celana. Sementara itu Fuji nampak pose dengan latar Sirkuit Mandalika. Dia memakai crop top putih dipadukan dengan jogger pants, kacamata dan topi.