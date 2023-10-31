Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jangan Main Gadget Terus, Yuk Ajak Anak Anda ke Playground

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |05:02 WIB
Jangan Main Gadget Terus, Yuk Ajak Anak Anda ke Playground
Anak-Anak. (Foto: Freepik)
A
A
A

ANAK-ANAK memang membutuhkan aktivitas fisik untuk memaksimalkan perkembangan kognitif, emosi, sosial serta motoriknya. Nah, salah satu tempat untuk menyalurkan aktivitas fisik bagi si kecil adalah bermain di playground atau tempat bermain anak.

Sebuah jurnal penelitian berjudul The Benefits of Playgrounds menunjukkan bahwa playground merupakan suatu tempat penting yang bisa memberikan kesempatan anak-anak untuk meningkatkan perkembangan kognitif, emosi, sosial, motoriknya.

Terapi Okupasi, Emilee Shoemaker, MOT, OTR/L mengatakan playground menawarkan lingkungan unik untuk membangun keterampilan. Ada banyak perkembangan dan pertumbuhan terapeutik yang dapat terjadi di lingkungan seperti taman bermain.

“Playground dapat membangun kekuatan dan keterampilan motorik kasar, anak-anak juga belajar kesadaran tubuh, regulasi sensorik, keterampilan fungsi eksekutif, dan harga diri,” ujar Emilee seperti dikutip dari Blanchard Valley Health System.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Youreka World Michael Ruly Atmadja menjelaskan saat ke playground anak-anak tak hanya sekedar bermain, tapi juga orang tua melakukan observasi.

“Anak main orang tua bisa mengamati. Karena banyak anak-anak yang di sekolah fokusnya kurang, motorik halus dia lemah, dia malas menulis, akademis kurang bagus, penting banget si kecil dilatih melalui main playground,” jelasnya.  

Tak hanya itu, lewat playground juga dapat merangsang imajinasi, menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi, serta memberikan peluang bagi anak-anak dalam realisasi diri.

“Kami dengan penuh semangat mengembangkan pusat hiburan dan kegiatan anak-anak dengan konsep unik dan seru yang terinspirasi dari hiburan dan pembelajaran melalui pengalaman simulasi di dunia nyata,” katanya.

